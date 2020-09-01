Украина стала мировым лидером по использованию криптовалют, опередив Россию и США
Украину назвали лидером по использованию криптовалют населением. Высокая позиция государства обусловлена отсутствием фондового рынка и ограничений, связанных с международными переводами.
Главными показателями, благодаря которым Украина заняла первое место в рейтинге является то, что в нашем государстве одно из крупнейших мировых сообществ блокчейн-разработчиков и криптоэнтузиастов. Об этом говорится в сообщении прес-сслужбы Министерства цифровой трансформации со ссылкой на аналитический отчет блокчейн-компании The Chainalysis.
Чем занимается компания The Chainalysis?Это ведущая аналитическая блокчейн-компания, предоставляющая данные о технологии блокчейн и цифровых валютах государственным и финансовым учреждениям, а также участникам рынка виртуальных активов.
Обвал доллара: Доллар упал до многолетнего минимума: какой курс сейчас
Почему криптовалюты популярные в Украине
Еще одной причиной, почему Украина стала мировым лидером в криптоиндустрии является и то, что ряд предпринимателей занимаются посредничеством на международных маркетплейсах, где используют для расчетов виртуальные активы.
Кроме того, популярность криптоактивов среди украинцев объясняется следующими факторами:
- отсутствием фондового рынка;
- ограниченностью доступа к мировому рынку капиталов;
- высоким порогом выхода на рынок недвижимости;
- ограничениями законодательства и банковской системы в сфере международных переводов.
Также в Минцифры отметили, что значительная часть криптовалютного рынка в Украине остается в тени.
Популярность криптовалют в мире / Визуализация The Chainalysis
По теме: Золото и биткоин еще больше подорожают: аналитик Bloomberg спрогнозировал как
Как в The Chainalysis рассчитывали индекс использования криптовалют населением
Специалисты аналитической блокчейн-компании использовали следующие критерии:
- стоимость пересылаемых криптоактивов, в расчете на душу населения;
- остатки криптоактивов на адресах (кошельки) интернет пользователей (Украина);
- Р2Р объем транзакций, рассчитанный по паритету покупательной способности;
- объем розничных транзакций (более 10000 долларов), рассчитанный по паритету покупательной способности.
Другие страны в рейтинге
На втором месте рейтинга оказалась Венесуэла, на третьем – Россия. Закрывает пятерку лидеров США, а на шестом месте оказался Китай.