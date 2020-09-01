Украину назвали лидером по использованию криптовалют населением. Высокая позиция государства обусловлена ​​отсутствием фондового рынка и ограничений, связанных с международными переводами.

Главными показателями, благодаря которым Украина заняла первое место в рейтинге является то, что в нашем государстве одно из крупнейших мировых сообществ блокчейн-разработчиков и криптоэнтузиастов. Об этом говорится в сообщении прес-сслужбы Министерства цифровой трансформации со ссылкой на аналитический отчет блокчейн-компании The Chainalysis.

Чем занимается компания The Chainalysis? Это ведущая аналитическая блокчейн-компания, предоставляющая данные о технологии блокчейн и цифровых валютах государственным и финансовым учреждениям, а также участникам рынка виртуальных активов.

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Почему криптовалюты популярные в Украине

Еще одной причиной, почему Украина стала мировым лидером в криптоиндустрии является и то, что ряд предпринимателей занимаются посредничеством на международных маркетплейсах, где используют для расчетов виртуальные активы.

Кроме того, популярность криптоактивов среди украинцев объясняется следующими факторами:

отсутствием фондового рынка;

ограниченностью доступа к мировому рынку капиталов;

высоким порогом выхода на рынок недвижимости;

ограничениями законодательства и банковской системы в сфере международных переводов.

Также в Минцифры отметили, что значительная часть криптовалютного рынка в Украине остается в тени.



Популярность криптовалют в мире / Визуализация The Chainalysis

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Как в The Chainalysis рассчитывали индекс использования криптовалют населением

Специалисты аналитической блокчейн-компании использовали следующие критерии:

стоимость пересылаемых криптоактивов, в расчете на душу населения;

остатки криптоактивов на адресах (кошельки) интернет пользователей (Украина);

Р2Р объем транзакций, рассчитанный по паритету покупательной способности;

объем розничных транзакций (более 10000 долларов), рассчитанный по паритету покупательной способности.

Другие страны в рейтинге

На втором месте рейтинга оказалась Венесуэла, на третьем – Россия. Закрывает пятерку лидеров США, а на шестом месте оказался Китай.