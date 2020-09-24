Украина ожидает в этом году получить второй транш от МВФ размером в 0,7 миллиарда долларов. В Morgan Stanley считают, что это маловероятно.

Существует еще ряд нерешенных вопросов по программе Украины с МВФ, по которым второй транш могут отложить, говорится в материалах аналитиков инвестбанка Morgan Stanley, пишет finance.ua.

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Morgan Stanley об Украине и МВФ

Аналитики считают, что планы Кабмина профинансировать большую часть дефицита в бюджете-2021 средством размещения ОВГЗ слишком завышены и это подталкивает Украину к сотрудничеству с МВФ.

В Morgan Stanley считают, что проблемы с внутренним финансированием дефицита могут привести к необходимости увеличения его внешнего финансирования в разы.

Чистая эмиссия ОВГЗ на весь год потребует среднемесячной чистой эмиссии в 17 миллиардов гривен, что намного выше текущего уровня. С начала этого года чистая эмиссия ОВГЗ составила лишь 31 миллиард гривен,

– подчеркивают аналитики.

Они добавляют, что срок обращения этих облигаций сильно упал, а доля нерезидентов на внутреннем рынке заимствований продолжает сокращаться.

"Такая ситуация повышает вероятность внешнего финансирования, но текущая программа с МВФ уже идет с нарушением графика еще до первого ее пересмотра. Morgan Stanley напоминает, что эта ситуация типична для Украины: пять предыдущих программ с фондом были профинансированы лишь на 40%", – говорится в сообщении.

При этом, аналитики не исключают еще одного выпуска еврооблигаций Украины в 2020 году, но при наличии такой возможности на рынке.

Риски для сотрудничества с МВФ

В Нацбанке отмечают, что хотя и усиленно работают для выполнения условий МВФ, существует еще ряд рисков, которые могут отсрочить предоставление транша.

И одним из основных рисков являются систематические попытки отменить то, что уже сделали в рамках сотрудничества с МВФ. С недавнего – обжалование в Конституционном суде положений законов "О банках и банковской деятельности" и "О системе гарантирования вкладов физических лиц".

Если Украина продемонстрирует, что делает лишь временные реформы и сразу их отменяет после получения денег, это ухудшит наши шансы на дальнейшее сотрудничество.

Для чего Украине сотрудничество с МВФ

Сотрудничество с МВФ является необходимым для Украины. И дело не только в траншах. В июне нам предоставили транш на 2,1 миллиарда долларов. Следующий ожидаем размером в 700 миллионов долларов. Это большая сумма, но недостаточная, чтобы решать все проблемы Украины.

Сотрудничество с МВФ – это барометр доверия мира к Украине. Как только МВФ соглашается с нами сотрудничать, Всемирный банк, ЕС и другие международные партнеры тоже готовы предоставлять нам кредиты и финансовую поддержку. Как только МВФ прекращает сотрудничество – другие партнеры переводят переговоры в режим ожидания также.