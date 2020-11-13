Платежные услуги в Украине станут качественнее благодаря новому регулированию, – НБУ
В Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект № 4364 о платежных услугах. Детали читайте на Финансы 24.
В НБУ утверждают, что законопроект способен существенно осовременить регулирования деятельности украинского рынка платежей и перевода средств.
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Законопроект на финансовом рынке называют законопроектом "об открытом банкинге". Хотя в НБУ отмечают, что основной акцент на:
- новом уровне платежных услуг;
- качестве;
- клиентоориентированности.
Мы уверены, что новый закон создаст условия для дальнейшего развития платежных продуктов, сервисов и услуг. На рынок смогут выйти новые участники, что будет способствовать росту здоровой конкуренции. Благодаря этому клиенты смогут получить новые удобные услуги – качественные и по более выгодной цене,
– подчеркнул заместитель главы НБУ Алексей Шабан.
Новое регулирование платежного рынка предполагает такие ключевые изменения на рынке платежных услуг:
- существовать девять платежных услуг, из которых семь являются финансовыми платежными услугами, две – нефинансовыми; также будет определен круг их поставщиков;
- будут установлены требования к авторизации поставщиков платежных услуг и внедрения, в частности, возможности создания и деятельности малых платежных учреждений с упрощенными к ним требованиями. Предоставители платежных услуг приобретать статуса финансовых учреждений одновременно с правом на предоставление платежных услуг;
- небанковские финансовые учреждения смогут осуществлять платежные операции без обязательного участия в платежных системах;
- выпускать электронные деньги и эмитировать платежные карты смогут не только банки, но и другие предоставители платежных услуг, которые получили соответствующую лицензию;
- определяться полномочия Национального банка для создания регуляторной платформы для тестирования услуг, технологий и инструментов на платежном рынке, основанных на инновационных технологиях, функционирование которой предусматривает тесное взаимодействие регулятора со стартапами и понимание их потребностей;
- появится основание для введения "открытого банкинга" в платежной инфраструктуре Украины;
- будут определены счета, которые смогут открывать предоставители платежных услуг для выполнения платежных операций, в частности появится возможность открытия и ведения небанковскими поставщиками платежных услуг платежных счетов;
- условия предоставления платежных услуг станут прозрачными, а клиенты будут получать больше информации о них;
- уделяться повышенное внимание защите прав пользователей, в том числе с целью минимизации кибермошенничества, усилится ответственность за незаконные действия с платежными инструментами и средствами доступа к банковским и / или платежных счетов и тому подобное;
- повысятся требования к безопасности платежных операций, в частности о необходимости использования поставщиками платежных услуг усиленной аутентификации пользователей в определенных случаях.
В НБУ уверены, что принятие этого закона позволит приблизиться Украине к стандартам ЕС для дальнейшей интеграции платежных систем.
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