В Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект № 4364 о платежных услугах. Детали читайте на Финансы 24.

В НБУ утверждают, что законопроект способен существенно осовременить регулирования деятельности украинского рынка платежей и перевода средств.

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Законопроект на финансовом рынке называют законопроектом "об открытом банкинге". Хотя в НБУ отмечают, что основной акцент на:

новом уровне платежных услуг;

качестве;

клиентоориентированности.

Мы уверены, что новый закон создаст условия для дальнейшего развития платежных продуктов, сервисов и услуг. На рынок смогут выйти новые участники, что будет способствовать росту здоровой конкуренции. Благодаря этому клиенты смогут получить новые удобные услуги – качественные и по более выгодной цене,

– подчеркнул заместитель главы НБУ Алексей Шабан.

Новое регулирование платежного рынка предполагает такие ключевые изменения на рынке платежных услуг:

существовать девять платежных услуг , из которых семь являются финансовыми платежными услугами, две – нефинансовыми; также будет определен круг их поставщиков;

, из которых семь являются финансовыми платежными услугами, две – нефинансовыми; также будет определен круг их поставщиков; будут установлены требования к авторизации поставщиков платежных услуг и внедрения, в частности, возможности создания и деятельности малых платежных учреждений с упрощенными к ним требованиями. Предоставители платежных услуг приобретать статуса финансовых учреждений одновременно с правом на предоставление платежных услуг;

небанковские финансовые учреждения смогут осуществлять платежные операции без обязательного участия в платежных системах;

выпускать электронные деньги и эмитировать платежные карты смогут не только банки, но и другие предоставители платежных услуг, которые получили соответствующую лицензию;

определяться полномочия Национального банка для создания регуляторной платформы для тестирования услуг, технологий и инструментов на платежном рынке, основанных на инновационных технологиях, функционирование которой предусматривает тесное взаимодействие регулятора со стартапами и понимание их потребностей;

появится основание для введения "открытого банкинга" в платежной инфраструктуре Украины;

будут определены счета, которые смогут открывать предоставители платежных услуг для выполнения платежных операций, в частности появится возможность открытия и ведения небанковскими поставщиками платежных услуг платежных счетов;

условия предоставления платежных услуг станут прозрачными, а клиенты будут получать больше информации о них;

уделяться повышенное внимание защите прав пользователей, в том числе с целью минимизации кибермошенничества, усилится ответственность за незаконные действия с платежными инструментами и средствами доступа к банковским и / или платежных счетов и тому подобное;

повысятся требования к безопасности платежных операций, в частности о необходимости использования поставщиками платежных услуг усиленной аутентификации пользователей в определенных случаях.

В НБУ уверены, что принятие этого закона позволит приблизиться Украине к стандартам ЕС для дальнейшей интеграции платежных систем.