В Украине начались консультации со специалистами по созданию фондового рынка. Зачем Украине фондовый рынок и когда его могут создать, читайте на Финансы 24.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил во время встречи с Американской торговой палатой (ACC), сообщает пресс-служба.

Важно Украина может не получить второй транш от МВФ в этом году - Morgan Stanley

Премьер выразил надежду, что представители АСС присоединятся к этому процессу.

Убежден, с привлечением международных экспертов мы разовьем эту тему и за год выйдем на создание фондового рынка,

– сказал Шмыгаль.

Как в Украине создают финансовые рынки

Рада приняла закон о деривативах и финансовых рынках. Председатель Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Тимур Хромаев назвал документ "финансовым безвизовых", благодаря которому можно создать украинский рынок капитала по европейскому образцу.

К слову, этот закон является частью обязательств Украины перед МВФ.

Закон приближает Украину к европейским стандартам ведения бизнеса, лучше защищает инвесторов, расширяет финансовые инструменты.

Мошенничество и нецелевое использование средств было и остается основной проблемой современности для рынка нашей страны. Комиссия мониторит и фиксирует очень существенную количество таких схем в стране, и потери граждан достигают сотен миллионов, а иногда миллиардов гривен,

– отметил Тимур Хромаев.

"Защитить этих граждан – главная цель нашего государства, а с этой задачей может справиться только сильный регулятор, права которого будут ограниченными", – сказал Хромаев.

Интересно Куда инвестировать в 20, 30 и 40 лет: эффективные стратегии заработка

Он добавил, что после вступления в силу закона в Украине начнут создавать цивилизованную систему взаимоотношений инвесторов и запустят трубопровод капитала.