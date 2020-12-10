10 декабря скончался самый богатый в мире банкир и филантроп ливанского происхождения Джозеф Сафра. Ему было 82 года.

Причина смерти пока не известна. Об этом сообщает VEJA.

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Джозеф Якуб Сафра известен как один из столпов еврейской общины Бразилии. Его должны похоронить на еврейском кладбище в Сан-Паулу в Бразилии.

Джозеф Сафра: что о нем известно