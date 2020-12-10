Умер самый богатый в мире банкир Джозеф Сафра
10 декабря скончался самый богатый в мире банкир и филантроп ливанского происхождения Джозеф Сафра. Ему было 82 года.
Причина смерти пока не известна. Об этом сообщает VEJA.
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Джозеф Якуб Сафра известен как один из столпов еврейской общины Бразилии. Его должны похоронить на еврейском кладбище в Сан-Паулу в Бразилии.
Джозеф Сафра: что о нем известно
- Джозеф Сафра родился в 1938 году в Ливане.
- Впоследствии он иммигрировал в Бразилию, где основал Banco Safra и создал Safra Group. Это международная сеть компаний, которая занимается финансами, недвижимостью, промышленным производством и сельским хозяйством практически во всех регионах мира.
- По данным Forbes, его состояние оценивалось в 23,2 миллиарда долларов и считали самым богатым банкиром в мире.
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