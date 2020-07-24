Власти австралийского штата Виктория решили раздать жителям деньги в связи с пандемией коронавируса.

Об этом сообщил премьер региона Дэниэл Эндрюс в своем официальном аккаунте на Twitter.

Too many people are going to work sick because they can’t afford to miss a shift.



That’s why we’re bringing in a new $300 support payment – available as soon as you get tested.



Because ‘waiting at home for your results’ needs to mean exactly that.



For everyone’s sake. — Dan Andrews (@DanielAndrewsMP) July 23, 2020

По оценке местных властей, в период пандемии многие люди с симптомами коронавируса или "контактные" граждане не заявляют о своем статусе и выходят на работу из-за опасений сдавать тест, попасть на самоизоляцию и лишиться заработка.

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В связи с этим руководство штата объявило единоразовые выплаты в размере 300 австралийских долларов (около 6 тысяч гривен – 24) тем жителям региона, которые сдадут тест на COVID-19. Деньги компенсируют потерю дохода в период, когда человек сидит дома в ожидании результатов тестирования.

Так, если тест окажется положительным, человеку дополнительно выплатят 1,5 тысячи австралийских долларов (около 30 тысяч гривен – 24), чтобы покрыть выпадающие доходы за период вынужденной самоизоляции.

Штат Виктория оказался эпицентром распространения коронавирусной инфекции. Регион уже второй раз ввел карантин, на текущей неделе руководство штата объявило штрафы за отказ от ношения медицинских масок вне дома.