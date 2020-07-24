В Австралии раздадут деньги просто так: зачем и кому
Власти австралийского штата Виктория решили раздать жителям деньги в связи с пандемией коронавируса.
Об этом сообщил премьер региона Дэниэл Эндрюс в своем официальном аккаунте на Twitter.
Too many people are going to work sick because they can’t afford to miss a shift.— Dan Andrews (@DanielAndrewsMP) July 23, 2020
That’s why we’re bringing in a new $300 support payment – available as soon as you get tested.
Because ‘waiting at home for your results’ needs to mean exactly that.
For everyone’s sake.
По оценке местных властей, в период пандемии многие люди с симптомами коронавируса или "контактные" граждане не заявляют о своем статусе и выходят на работу из-за опасений сдавать тест, попасть на самоизоляцию и лишиться заработка.
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В связи с этим руководство штата объявило единоразовые выплаты в размере 300 австралийских долларов (около 6 тысяч гривен – 24) тем жителям региона, которые сдадут тест на COVID-19. Деньги компенсируют потерю дохода в период, когда человек сидит дома в ожидании результатов тестирования.
Так, если тест окажется положительным, человеку дополнительно выплатят 1,5 тысячи австралийских долларов (около 30 тысяч гривен – 24), чтобы покрыть выпадающие доходы за период вынужденной самоизоляции.