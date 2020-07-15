17% прибыли за день: почему акции компании, которая производит вакцину, взлетели
Компания Moderna объявила новости о вакцине против COVID-19, которые стремительно подняли цену ее акций.
Акции Moderna Inc. в среду взлетели вверх на 17% после того как биотехнологическая компания заявила, что вакцина, которую они тестируют, создала "надежную" реакцию иммунной системы в большей группы людей, и исследования перейдет к решающему клинического испытания в июле, пишет MarketWatch.
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Что известно о вакцине
Результаты, опубликованные в The New England Journal of Medicine, показали, что график вакцинации с двумя дозами вызвал желаемую иммунную реакцию у всех оцененных 45 человек. Это большая группа по сравнению с предыдущими данными Moderna в мае. В компании отметили, что эти пациенты стали безопасными и не переносили болезни.
Компания является лидером среди нескольких разработчиков экспериментальных вакцин COVID-19.
Результаты "подтверждают положительные промежуточные данные", опубликованные еще в мае, сказали в Moderna. Испытана вакцина "вызвала быстрый и сильный иммунный ответ против SARS-CoV-2", коронавируса, вызывающего COVID-19.
Никаких серьезных побочных эффектов не сообщалось, но некоторые, имевшие место такие как головные боли и усталость, были "в целом преходящими и легкими в умеренной тяжести", заявили в компании.
Сейчас в компании наблюдают является ли реакция иммунной системы длительной.
Фаза 3 начнется в этом месяце, чтобы продемонстрировать способность нашей вакцины значительно снизить риск заболевания COVID-19,
– сказали в компании.
Если все пойдет по плану, то вакцину смогут начать распространять еще в конце этого года - начале 2021.