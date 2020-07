Компания Moderna объявила новости о вакцине против COVID-19, которые стремительно подняли цену ее акций.

Акции Moderna Inc. в среду взлетели вверх на 17% после того как биотехнологическая компания заявила, что вакцина, которую они тестируют, создала "надежную" реакцию иммунной системы в большей группы людей, и исследования перейдет к решающему клинического испытания в июле, пишет MarketWatch.

Что известно о вакцине

Результаты, опубликованные в The New England Journal of Medicine, показали, что график вакцинации с двумя дозами вызвал желаемую иммунную реакцию у всех оцененных 45 человек. Это большая группа по сравнению с предыдущими данными Moderna в мае. В компании отметили, что эти пациенты стали безопасными и не переносили болезни.

Компания является лидером среди нескольких разработчиков экспериментальных вакцин COVID-19.

Результаты "подтверждают положительные промежуточные данные", опубликованные еще в мае, сказали в Moderna. Испытана вакцина "вызвала быстрый и сильный иммунный ответ против SARS-CoV-2", коронавируса, вызывающего COVID-19.

Никаких серьезных побочных эффектов не сообщалось, но некоторые, имевшие место такие как головные боли и усталость, были "в целом преходящими и легкими в умеренной тяжести", заявили в компании.

Сейчас в компании наблюдают является ли реакция иммунной системы длительной.

Фаза 3 начнется в этом месяце, чтобы продемонстрировать способность нашей вакцины значительно снизить риск заболевания COVID-19,

– сказали в компании.

В Moderna хотят иметь возможность доставлять примерно 500 миллионов доз в год и, возможно, до 1 миллиарда доз в год, начиная с 2021 года.

Если все пойдет по плану, то вакцину смогут начать распространять еще в конце этого года - начале 2021.