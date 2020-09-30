Европейская комиссия начала проверку использования монет номиналом 1 и 2 евроцента. Осуществление этой процедуры требуется регламентом Европейского Союза (ЕС).

В частности, Евросоюз обязывает Европейскую комиссию периодически тщательно проверять использование различных номиналов евромонет, пишет Лига.Финансы с ссылкой на официальный сайт европейского регулятора. Соответственно, на этот раз проверять будут монеты номиналом 1 и 2 евроцента.

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Как будет происходить проверка

Специальная рабочая группа внимательно изучит экономические, экологические и социальные последствия введения правил округления наличных расчетов. В результате проверки, в конце 2021 года будет принято решение изъять из обращения монеты номиналом 1 и 2 евроцента.

Что известно об округлении цен в ЕС

В начале 2020 года Еврокомиссия представила рабочую программу по изъятию из обращения мелких монет. Согласно данным документа, все больше стран ЕС начинают округлять цены до 5 евроцентов. Такой шаг позволяет снизить затраты на производство и транспортировку мелких монет.

Кроме того, граждане ЕС ежегодно в опросах отмечают об изъятии из обращения мелких монет, потому что их неудобно использовать.