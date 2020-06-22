Что влияет на цены основных валютных пар: советы трейдерам
На цены основных валютных пар влияют множество факторов от экономических до политических, что нужно знать трейдеру читайте в материале 24 канала.
Основные факторы, которые влияют на валютные пары, – это изменения процентных ставок центральными банками, экономические данные и политика, об этом пишет dailyfx.
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Процентные ставки
Центральные банки должны поддерживать денежную и финансовую стабильность. Они делают это, воздействуя на процентные ставки. Когда центральный банк увеличивает свою процентную ставку, это вызывает повышенный спрос на эту валюту, поскольку инвесторы и трейдеры стремятся к более высокой доходности, что, в свою очередь, увеличивает стоимость валюты относительно других валют.
Экономические данные
Экономические данные или экономические новости – это отчеты, которые дают трейдерам представление об эффективности экономики страны. Важные экономические данные, влияющие на курсы валют, включают данные инфляции, данные об уровне безработицы, валовой внутренний продукт (ВВП), розничные продажи и другие.
Политика
Торговые войны, выборы, коррупционные скандалы и изменения в политике вносят нестабильность которая отражается на валютном рынке. Правительство имеет право влиять на экономику, что может повысить или обесценить относительную стоимость валюты.
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Советы для трейдеров
Форекс-трейдеры должны быть дисциплинированы и последовательны в своей торговле. Вот несколько экспертных советов для начала вашей торговли на форекс:
- Если вы новичок в торговле форекс, выбирайте ликвидные пары валют, например EUR / USD или USD / JPY. Затем анализируйте основы и технический анализ, пока вы не поймете, что движет цены на валютные пары.
- Важно не рисковать всей суммой при торговле. Многие начинающие форекс-трейдеров опустошают свои счета, поскольку они используют слишком большие объемы при торговле.
- Выберите лучшие временные рамки торговли в соответствии с вашими потребностями. Вы можете выбирать из торговли качелями, дневных торгов или скальпинга в зависимости от того, который больше всего вам подходит.