Верховная Рада в первом чтение поддержала легализацию криптовалют: что это значит для рынка
Верховная Рада Украины в первом чтении приняла законопроект №3637 о виртуальных активах. "За" проголосовали 230 народных депутатов.
В пояснительной записке законопроекта №3637 отмечалось, что в Украине фактически сформирован рынок виртуальных активов – он существует уже примерно пять лет, против вне правового поля государства.
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Реалии сферы виртуальных валют Украины
Как сообщает издание "Лига.Финансы", во время презентации проекта в Верховной Раде, его автор – Алексей Жмеренецкий, нардеп от партии Слуга народа, – заявил, что предприниматели, работающие в сфере виртуальных активов, осуществляют свою деятельность полностью в тени.
По словам Жмеренецкого, эксперты оценивают объем трансакций в Украине с использованием виртуальных активов на уровне в 150-200 миллионов долларов в день. В то же время, капитализация составляет более 2 миллиардов долларов. При этом, вся отрасль "находится в тени", подчеркнул нардеп.
Принятие законопроекта направлено на решение следующих проблем:
- отсутствие правового регулирования отношений, возникающих в сфере обращения виртуальных активов;
- отсутствие механизмов налогообложения доходов, полученных от операций с виртуальными активами;
- отсутствие правовых гарантий защиты права собственности участников рынка виртуальных активов;
- регулирование деятельности профессиональных участников рынка виртуальных активов;
- отсутствие механизмов контроля за оборотом виртуальных активов, которые могут использоваться с целью легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирование терроризма и финансирование распространения оружия массового уничтожения;
- отсутствие действенных механизмов по привлечению иностранных инвестиций.
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Детали законопроекта №3637
Принятым законопроектом предусмотрено, что заниматься рынком виртуальных активов будет Министерство цифровой трансформации. Соответственно, все услуги, связанные с оборотом виртуальных активов в Украине, должны будут пройти государственную регистрацию и отчитываться в соответствии с порядком и стандартов, которые должен разработать Минцифры. Ведомство также создаст Государственный реестр поставщиков таких услуг.
Криптосфера в Украине: последние изменения
- В июле 2020 Минцифры пообещало разработать законопроект и внести изменения в Налоговый кодекс для удобной работы с криптовалютами.
- В конце июля Минцифры привлекло голландских экспертов для легализации рынка криптовалюта в Украине.
- В сентябре министерство заявило, что Украина – лидер по применению виртуальных активов среди населения.
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