Верховная Рада Украины в первом чтении приняла законопроект №3637 о виртуальных активах. "За" проголосовали 230 народных депутатов.

В пояснительной записке законопроекта №3637 отмечалось, что в Украине фактически сформирован рынок виртуальных активов – он существует уже примерно пять лет, против вне правового поля государства.

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Реалии сферы виртуальных валют Украины

Как сообщает издание "Лига.Финансы", во время презентации проекта в Верховной Раде, его автор – Алексей Жмеренецкий, нардеп от партии Слуга народа, – заявил, что предприниматели, работающие в сфере виртуальных активов, осуществляют свою деятельность полностью в тени.

Это означает, что они не могут зарегистрироваться, защищать свои права в суде, заключать какие-либо сделки. В результате стартапы этого сектора просто покидают рынок Украины и регистрируются в иностранных юрисдикциях.

По словам Жмеренецкого, эксперты оценивают объем трансакций в Украине с использованием виртуальных активов на уровне в 150-200 миллионов долларов в день. В то же время, капитализация составляет более 2 миллиардов долларов. При этом, вся отрасль "находится в тени", подчеркнул нардеп.

Принятие законопроекта направлено на решение следующих проблем:

отсутствие правового регулирования отношений, возникающих в сфере обращения виртуальных активов;

отсутствие механизмов налогообложения доходов, полученных от операций с виртуальными активами;

отсутствие правовых гарантий защиты права собственности участников рынка виртуальных активов;

регулирование деятельности профессиональных участников рынка виртуальных активов;

отсутствие механизмов контроля за оборотом виртуальных активов, которые могут использоваться с целью легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирование терроризма и финансирование распространения оружия массового уничтожения;

отсутствие действенных механизмов по привлечению иностранных инвестиций.

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Детали законопроекта №3637

Принятым законопроектом предусмотрено, что заниматься рынком виртуальных активов будет Министерство цифровой трансформации. Соответственно, все услуги, связанные с оборотом виртуальных активов в Украине, должны будут пройти государственную регистрацию и отчитываться в соответствии с порядком и стандартов, которые должен разработать Минцифры. Ведомство также создаст Государственный реестр поставщиков таких услуг.

Напомним, документ был подан в Раду еще 11 июня, однако 22 июля Комитет ВР рекомендовал отправить его на доработку. 4 сентября проект был отозван и затем отправлен на повторное рассмотрение с внесением доработок 16 сентября.

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