Пандемия коронавируса - идеальное время, чтобы вкладывать деньги в успешную компанию Amazon. Как разбогатеть на акциях и как самый богатый человек стал еще богаче?

В июле 2020 24 канал писал о том, что состояние основателя компании Amazon, крупнейшей в мире платформы для онлайн-торговли, Джеффа Безоса превысили 180 миллиардов долларов. Это самые высокие доходы, которые когда-либо фиксировало издание Forbes, которое составляет рейтинг самых богатых людей мира. Как Безос достиг этого и как вы можете присоединиться к успеху Amazon, читайте в нашем материале.

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Как разбогатеть на акциях

Стать богаче Безосу позволил рост стоимости акций Amazon, которые подорожали более чем до 3000 долларов за акцию. Причиной роста котировок стало то, что на фоне пандемии коронавируса, очень многие покупатели предпочли онлайн-торговлю, обычным походам по магазинам. В результате рыночная капитализация Amazon достигла отметки 1,54 триллиона долларов. Сегодня основателю Amazon принадлежит 11,1% акций платформы, которые оцениваются в 182,6 миллиарда долларов.

Что известно о компании Amazon?

Джефф Безос основал Amazon в 1994 году как онлайн книжный магазин. Однако со временем этот онлайн-магазин превратился в крупнейшую компанию сферы онлайн-торговли, которая продает широкий спектр товаров, начиная от электроники и заканчивая мебелью и игрушками. Сегодня помимо онлайн-торговли Amazon владеет собственным издательским подразделением, киностудией, производит бытовую технику и электронику. Кроме того, у компании также есть своя служба доставки.

Как заработать на Amazon

Сегодня каждый украинец может присоединиться к успехам Amazon. Сделать это можно торгуя акциями компании. Для успешной торговли в первую очередь важно выбрать надежную компанию-посредника – такую, например, как Forex Club. Эта компания много лет стабильно предоставляет гражданам возможность зарабатывать на финансовых рынках.

Не менее важно выбрать правильную торговую платформу. При выборе обратите внимание на удобство интерфейса, наличие мобильной версии. Понятная информация относительно комиссий и простота регистрации это очень важные аспекты для успешного трейдинга. Одной из платформ, которые используют трейдеры по всему миру, является Libertex.

Однако, конечно, немаловажным моментом является и определение подходящего момента для входа на рынок – для продажи или покупки акций. Многое зависит от новостного фона, от тех или иных событий, связанных с компанией – например, от ее финансовой отчетности.

Так, например, 31 июля компания Amazon отчиталась о квартальной выручке в 88,9 миллиарда долларов – взлет показателя сразу на 40%. А ее прибыль достигла отметки 5,2 миллиарда долларов (10,3 доллара на акцию). Сразу же после публикации этих данных акции Amazon подскочили в цене на 4%, до 3195 доллара за штуку. Это значит, что, вложив в покупку акций 1000 долларов, вы могли бы заработать 40 долларов всего за несколько часов. И это без использования кредитного плеча, т.е. без какого-либо риска. Если бы вы купили акции Amazon с плечом 1:10, т.е. с минимальными рисками, то ваша прибыль составила бы 400 долларов.

Как менялась цена акций Amazon / Forex Club

О возможности получения высоких прибылей с кредитным плечом читайте в нашем материале Превратить 100 долларов в 1000: как в этом поможет кредитное плечо.

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