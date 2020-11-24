Благодаря усилиям стран ОПЕК удалось частично восстановить цены на нефть. Что организация планирует делать в 2021 году, чтобы восстановить нефтяной рынок, читайте на Финансы 24.

Представители ОПЕК соберутся на этой неделе, а уже 30 ноября и 1 декабря состоится встреча, которая определит судьбу производителей нефти ОПЕК на 2021. Об этом сообщает Oilprice.com со ссылкой на источники в ОПЕК.

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Что будут обсуждать

Одной из тем будет объем сокращения добычи нефти, который будет действовать с 1 января 2021 года.

Сейчас планируют, что с 1 января объем сокращения уменьшится по сравнению с тем, который есть сейчас. Но большинство отраслевых аналитиков и экспертов сходятся во мнении, что до сих пор низкий спрос на нефть не даст ОПЕК уменьшить объемы сокращения в январе.

Министры ОПЕК+, вероятно, договорятся о продлении текущего производства на первый квартал 2021,

– заявил один из представителей ОПЕК.

ОПЕК надеется на то, что вакцина будет способствовать экономической активности, а следовательно, и спросу на нефть. Но к запуску вакцины в широких масштабах еще довольно далеко. И даже если вакцину одобрят для экстренного использования этого месяца, то это не повысит спрос на нефть в ближайшее время.

Сейчас ОПЕК добывает на 7,7 миллиона баррелей в день меньше. Предварительно, в январе это сокращение планируют уменьшить до 5,7 миллиона баррелей в сутки.

Проблемные страны в ОПЕК

Член ОПЕК Ливия заявила, что не намерена участвовать в сокращении добычи до того момента, пока она не будет добывать по крайней мере 1,7 миллиона баррелей в сутки. Сейчас страна добывает 1,25 миллиона.

Ирак также не хочет соблюдать условия сокращения. Эти страны, вероятно, станут еще одной темой на встрече ОПЕК.