ОПЕК соберется на встречу по добыче нефти в 2021: чего ждать
Благодаря усилиям стран ОПЕК удалось частично восстановить цены на нефть. Что организация планирует делать в 2021 году, чтобы восстановить нефтяной рынок, читайте на Финансы 24.
Представители ОПЕК соберутся на этой неделе, а уже 30 ноября и 1 декабря состоится встреча, которая определит судьбу производителей нефти ОПЕК на 2021. Об этом сообщает Oilprice.com со ссылкой на источники в ОПЕК.
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Что будут обсуждать
Одной из тем будет объем сокращения добычи нефти, который будет действовать с 1 января 2021 года.
Сейчас планируют, что с 1 января объем сокращения уменьшится по сравнению с тем, который есть сейчас. Но большинство отраслевых аналитиков и экспертов сходятся во мнении, что до сих пор низкий спрос на нефть не даст ОПЕК уменьшить объемы сокращения в январе.
Министры ОПЕК+, вероятно, договорятся о продлении текущего производства на первый квартал 2021,
– заявил один из представителей ОПЕК.
ОПЕК надеется на то, что вакцина будет способствовать экономической активности, а следовательно, и спросу на нефть. Но к запуску вакцины в широких масштабах еще довольно далеко. И даже если вакцину одобрят для экстренного использования этого месяца, то это не повысит спрос на нефть в ближайшее время.
Проблемные страны в ОПЕК
Член ОПЕК Ливия заявила, что не намерена участвовать в сокращении добычи до того момента, пока она не будет добывать по крайней мере 1,7 миллиона баррелей в сутки. Сейчас страна добывает 1,25 миллиона.
Ирак также не хочет соблюдать условия сокращения. Эти страны, вероятно, станут еще одной темой на встрече ОПЕК.
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