Всемирная торговая организация назвала пошлины на китайские товары, которые США установили в 2018, нарушающими международные правила торговли. Как на это отреагировали стороны, читайте на Финансы 24.

Заявление от ВТО стала ударом по торговой войне администрации Трампа против второй по величине экономики мира – Китая, пишет CNBC.

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Как отреагировали США и Китай

С марта 2018 США собрала пошлины на китайский экспорт на 400 миллиардов долларов.

Многосторонняя торговая система, в основе которой лежит ВТО, является краеугольным камнем международной торговли. Пекин надеется, что Соединенные Штаты будут полностью уважать постановления экспертной группы и многостороннюю торговую систему, основанную на правилах,

– заявил пресс-секретарь Министерства торговли Китая.

"Мы надеемся, что США примут практические действия по встрече с Китаем и другими членами ВТО для совместной поддержки многосторонней торговой системы и содействия стабильному и здоровому развитию мировой экономики", – добавил китайский чиновник.

Ранее администрация Трампа заявляла, что пошлины на китайские товары необходимые для сдерживания недобросовестной торговой практики Пекина и хищения интеллектуальной собственности. Торговый представитель США повторил эти заявления во вторник после решения ВТО.

Этот отчет подтверждает то, что администрация Трампа говорила в течение четырех лет: ВТО абсолютно неэффективна в том, чтобы остановить вредные технологии Китая. Соединенным Штатам нужно позволить защищаться от нечестной торговой практики, и администрация Трампа не позволит Китая использовать ВТО, чтобы воспользоваться преимуществами американских работников, предприятий и фермеров,

– заявил торговый представитель США.

В общем, у Вашингтона есть 60 дней, чтобы обжаловать решение согласно правилам ВТО.

Что этому предшествовало

Около года назад в своем обращении к Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке президент Дональд Трамп заявил, что ВТО нуждается "кардинальных перемен", чтобы противостоять обману со стороны Китая и других стран.

Годами эти злоупотребления терпели, игнорировали или даже поощряли,

– заявил Трамп в сентябре 2019 года.

Он также заявил, что США не примут "плохую сделку" в торговых переговорах с Китаем и ему не нужна соглашение к началу 2020 выборы.

"Надеемся, мы сможем достичь договоренности, которая будет выгодной для обеих стран. Но, как я очень четко сказал, я не приму плохой сделки для американского народа", – сказал Трамп.