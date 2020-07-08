Падение будет еще хуже: Еврокомиссия изменила прогноз по ВВП для ЕС
Из-за медленного снятия карантинных мероприятий экономика Евросоюза будет восстанавливаться медленнее, чем ожидали.
ВВП по прогнозам Еврокомиссии
ВВП еврозоны в этом году может упасть на рекордные 8,7% по прогнозам Еврокомиссии, передает Новое Время.
Предыдущий прогноз, опубликованный в мае, предполагал снижение экономики региона на 7,7% в текущем году.
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Также Еврокомиссия прогнозирует сокращение ВВП Евросоюза на 8,3% по итогам 2020 против 7,4% в предыдущем прогнозе.
Спад в экономике Евросоюза в этом году будет глубоким в связи с последствиями пандемии коронавируса, несмотря на быстрые и масштабные меры, принятые как на уровне ЕС, так и на уровне самих государств региона,
– отмечают в Еврокомиссии.
Причиной ухудшения прогноза по ВВП является медленная отмена карантина, который ввели для сдерживания распространения COVID-19.
Чего ждать в 2021
В 2021 году экономика еврозоны начнет восстанавливаться и вырастет на 6,1%, а Евросоюза – на 5,8%. Ранее прогнозировали рост в 6,3% и 6,1% соответственно.
Второй квартал – наихудший
Наиболее серьезным падение ВВП будет во втором квартале 2020 (апрель – июнь), поскольку именно на этот период пришлись самые серьезные ограничения, считают в Еврокомиссии.
Данные за май и июнь позволяют предположить, что худшее уже позади. Восстановление экономики будет набирать силу во втором полугодии, однако его темпы будут отличаться в разных странах ЕС,
– отмечают в Еврокомиссии.
Инфляция в Европе также будет расти:
- Еврозона – 0,3% (ранее считали 0,2%).
- ЕС – 0,6% (так же считали и раньше).
В 2021 она будет еще выше – 1,1% и 1,3% соответственно.
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