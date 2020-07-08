Из-за медленного снятия карантинных мероприятий экономика Евросоюза будет восстанавливаться медленнее, чем ожидали.

ВВП по прогнозам Еврокомиссии

ВВП еврозоны в этом году может упасть на рекордные 8,7% по прогнозам Еврокомиссии, передает Новое Время.

Предыдущий прогноз, опубликованный в мае, предполагал снижение экономики региона на 7,7% в текущем году.

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Также Еврокомиссия прогнозирует сокращение ВВП Евросоюза на 8,3% по итогам 2020 против 7,4% в предыдущем прогнозе.

Спад в экономике Евросоюза в этом году будет глубоким в связи с последствиями пандемии коронавируса, несмотря на быстрые и масштабные меры, принятые как на уровне ЕС, так и на уровне самих государств региона,

– отмечают в Еврокомиссии.

Причиной ухудшения прогноза по ВВП является медленная отмена карантина, который ввели для сдерживания распространения COVID-19.

Чего ждать в 2021

В 2021 году экономика еврозоны начнет восстанавливаться и вырастет на 6,1%, а Евросоюза – на 5,8%. Ранее прогнозировали рост в 6,3% и 6,1% соответственно.

Еврозона – это 19 европейских государств с официальной валютой евро.

Второй квартал – наихудший

Наиболее серьезным падение ВВП будет во втором квартале 2020 (апрель – июнь), поскольку именно на этот период пришлись самые серьезные ограничения, считают в Еврокомиссии.

Данные за май и июнь позволяют предположить, что худшее уже позади. Восстановление экономики будет набирать силу во втором полугодии, однако его темпы будут отличаться в разных странах ЕС,

– отмечают в Еврокомиссии.

Инфляция в Европе также будет расти:

Еврозона – 0,3% (ранее считали 0,2%).

ЕС – 0,6% (так же считали и раньше).

В 2021 она будет еще выше – 1,1% и 1,3% соответственно.

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В Еврокомиссии предупредили, что несмотря на рост цен на нефть и продукты питания, их влияние на общий показатель инфляции будет нивелироваться слабостью экономического роста, а также последствиями снижения налога на добавленную стоимость в ряде стран.