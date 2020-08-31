ВВП "Большой двадцатки" упадет с восстановлением в 2021 году. Какие страны лучше переживут кризис и что будет с их ВВП, читайте на Финансы 24.

В августе Moody's изменил свои прогнозы по росту ВВП в странах "Большой двадцатки". Единственная страна, которая повысила ожидания агетнства – Китай. Его ВВП вырастет на 1,9% в 2020 году вместо 1% как предполагалось ранее. Об этом сообщает The Economic Times.

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Moody's – это один из крупнейших и самых известных рейтинговых агентств мира. Компания оценивает кредитный рейтинг заемщиков по стандартизированной шкале, а также осуществляет исследования и анализ коммерческих и государственных организаций.

Прогноз Moody's для G20

Moody's прогнозирует глубокие падения ВВП других стран "Большой двадцатки" в 2020 в своем августовском глобальном макропрогнозе.

Нашим единственным пересмотром роста в 2020 году был рост Китая, который мы подняли до 1,9% с 1% после более сильного, чем ожидалось, восстановление реального ВВП за второй квартал,

– сообщили в Moody's.

Агентство понизило ожидания по росту ВВП практически для всех стран "Большой двадцатки". Обнародование фактических данных за квартал апрель-июнь стало причиной пересмотра рейтинга.

В своем июньском обновлении Moody's подсчитал, что экономика Индии сократится на 3,1% в течение текущего календарного года, а в 2021 году восстановится до 6,9%. В августе агентство оставило этот прогноз в силе.

Хотя отчет улучшил прогноз для развивающихся стран G20 в -1,4% по сравнению с ранее -1,6%, общий показатель для всех стран G20 с исключением Китая, упал. Раньше считали, что экономика "Большой двадцатки" упадет на 4,8% в 2020, теперь считают – на 5,6%. Поэтому такое падение будет за счет более развитых стран из группы.

Несмотря на то, что объемы потребления быстро восстанавливаются в развитых странах, страх пандемии все еще будет помехой быстрого восстановления экономики.

Масштабное производство и широкая доступность вакцины может занять несколько месяцев поэтому наши базовые прогнозы предполагают, что вакцина не будет доступна к середине следующего года,

– сказали в агентстве.

Страны G20

Всего на страны "Большой двадцатки" приходится более 85% мирового ВВП. В них живет более 60% населения мира, причем 66% бедного населения также приходится на эти страны.

Участники G20