Экономика Германии упала на 10,1% во втором квартале 2020 года. Безработица не падает, несмотря на усилия правительства.

Валовой внутренний продукт (ВВП) Германии упал на 10,1% во втором квартале 2020 года, согласно экономическим данным, обнародованным в четверг, сообщает Deutshe Welle.

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Свои данные Федеральное статистическое бюро Германии опубликовало на фоне опасений относительно второй волны пандемии коронавируса в Европе.

Это было самое большое падение с момента, когда начали вести ежеквартальные расчеты, то есть с 1970 года,

– говорилось в сообщении бюро.

По сравнению с прошлым годом показатели были еще хуже. ВВП за апрель-июнь снизился на 11,7% из-за общего краха экспорта, снижения затрат хозяйств и увеличения государственных расходов.

Понятно, что это был действительно ужасный квартал для Германии. Мы наблюдали снижение в основном по всей экономике,

– сказал Челси Дулан.

Как Германия недооценила коронавирус

В марте коллегия экономических советников Германии согласилась, что коронавирусной кризис нанесет серьезный удар по стране и прогнозировала падение ВВП на 2,8% за год в целом.

Этот расчет был основан на предположении, что ограничительные меры будут длиться не более пяти недель.

Для смягчения воздействия правительство ввело пакет на миллиардные суммы, в частности для займов, кредитных гарантий и налоговых льгот.

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Уровень безработицы в Германии стабильный

Кроме падения ВВП, в Германии проблема с занятостью населения. В мае 6,7 миллиона человек получали пособие по безработице по сравнению с 6,1 миллиона в апреле.

Однако уровень безработицы за июль оставался стабильным на уровне 6,4%, не меняясь с июня, что может свидетельствовать о том, что последствия пандемии теряют силу.