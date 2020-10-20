Тогда, когда экономики других ведущих стран мира страдают от последствий пандемии коронавируса, Китай стремительно развивается и демонстрирует лучшие результаты. Почему так, читайте на Финансы 24.

Экономика Китая выросла на 4,9% в третьем квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Промышленный рост способствовал восстановлению страны от пандемии коронавируса, пишет Financial Times.

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В то время как глобальный рост экономики под угрозой, вторая в мире экономика демонстрирует значительный рост, который ощутимо выше, чем во втором квартале – 3,2%.

Экономика Китая стремительно восстанавливается

Промышленное производство в Китае в сентябре подскочило на 6,9% – это самый высокий уровень в этом году и такой же уровень, как и в декабре прошлого года до вспышки коронавируса.

Китай, вероятно, будет единственной крупной экономикой в ​​мире, которая в этом году зафиксирует положительный рост ВВП, считает Эсвар Прасад из Корнельского университета.

Розничные продажи также продемонстрировали свои лучшие показатели этого года, превзойдя ожидания – 3,3% в сентябре. Напомним, что в августе розничные продажи увеличились на 0,5% после семи месяцев падения.

Чаопин Чжу, стратег глобального рынка JPMorgan Asset Management, заявил, что "ожидается дальнейшая нормализация внутренней экономической деятельности в ближайшие кварталы".

Когда доверие потребителей улучшится, потребление может стать главным фактором внутреннего спроса,

– сказал он.

Коронавирус в Китае

Несмотря на то, что коронавирус зародился именно в Китае, стране удалось быстро побороть пандемию. По крайней мере об этом свидетельствует официальная статистика. Тогда как миром прокатилась вторая волна пандемии, Китай почти не фиксирует новых случаев.

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Всего в Китае заразились почти 86 тысяч, из них более 94% выздоровели, 5,4% – умерли. Еще 258 человек болеют сейчас.