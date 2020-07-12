Через карантинные мероприятия экономика Украины продолжает падать. Аналитики Reuters считают, что падение за апрель-июнь составило 10%. В третьем и четвертом квартале ситуация тоже будет отрицательная, но уже лучше.

Падение экономики Украины

Экономика Украины продемонстрирует падение на 10% во втором квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это произойдет через карантинные ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса. При этом полное восстановление за следующие шесть месяцев невозможно, считают аналитики Reuters, пишет finance.ua.

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Таким образом, 2020 ознаменуется для Украины крупнейшим экономическим обвалом с 2014 года.

Цифры экономической активности, скорее всего, покажут весь масштаб кризиса. Мы ожидаем, что сокращение углубится до 10% по сравнению с прошлым годом во втором квартале,

– сообщили изданию аналитики инвестиционной компании ICU.

Аналитики предполагают, что хорошие успехи украинского аграрного сектора, который уже начал собирать урожай, могут смягчить экономический ущерб от пандемии коронавируса. Но потребительский спрос и инвестиционная активность в 2020 году будет слабой.

Чего ждать во втором полугодии

Эксперты прогнозируют, что в третьем квартале украинский ВВП сократится на 5,5%, а в четвертом – на 3% по сравнению с предыдущим годом.

12 аналитиков, которых опросило агентство Reuters, считают, что по итогам 2020 году сокращения экономики Украины составит 6,5% по сравнению с ростом на 3,2% в 2019-м. В Украине же ожидают падения на 4,8%.

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Мы прогнозируем, что ВВП начнет восстанавливаться в третьем квартале 2020 года, но очень медленно из-за низких доходов и осторожное поведение потребителей и инвесторов,

– сообщили в ICU.