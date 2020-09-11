Экономика Великобритании понесла рекордное падение в начале распространения пандемии в мире, но сейчас страна идет на восстановление. Чего ждать дальше, читайте на Финансы 24.

Экономика Великобритании выросла на 6,6% в июле в месячном выражении. Такой рост наступил после рекордных падений в результате карантинных мероприятий, пишет CNBC.

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Это был ожидаемый рост, поскольку экономисты, опрошенные Reuters, прогнозировали рост в 6,7%. В июне экономика Великобритании в месячном выражении тоже выросла – на 8,7%, а в мае – на 2,4% после рекордного падения в апреле – на 20%.

Хотя она стабильно продолжает путь к восстановлению, экономика Великобритании все еще должна догнать почти половину ВВП, утраченного с момента начала пандемии,

– заявил директор экономической статистики ONS Дарен Морган.

ВВП Великобритании в июле на 18,6% превысил показатель в апреле 2020 года, но остался на 11,7% ниже допандемического уровня, то есть показателя февраля.

Томас Пью, британский экономист Capital Economics, заявил, что, хотя июльский рост несколько замедлился в сравнении с предыдущим месяцем, это все еще свидетельствует о том, что рекордное падение ВВП во втором квартале будет сопровождаться рекордным ростом в третьем. ВВП Великобритании сократился на 20,4% во втором квартале 2020 года.

Однако июль был, пожалуй, последним периодом значительного роста. И полного восстановления не удастся достичь к началу 2022 года. Именно поэтому, считаем, что Банк Англии расширит политику количественного смягчения еще в целом на 250 миллиарда фунтов,

– прогнозирует Пью.

Такому восстановлению экономики Великобритания обязана смягчению карантинных мероприятий. В частности, активность в секторе проживания и питания выросла на 140,8% по сравнению с предыдущим месяцем в июле, способствуя росту общего объема услуг на 6,1%.