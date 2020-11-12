ВВП Великобритании рекордно вырос в третьем квартале – на 15,5%. Однако по сравнению с 2019 годом ВВП Соединенного Королевства все еще низок.

Рекордный рост ВВП произошел сразу после резкого обвала. Во втором квартале экономика Великобритании потеряла 19,8%, сообщает CNBC. Это абсолютные рекорды как роста, так и падения, начиная с 1955 года, когда ведут статистику.

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Стремительный рост экономики Великобритании свидетельствует о тенденции восстановления от кризиса, который вызвал коронавирус. Как и другие страны, в которых вспыхнул COVID-19, Великобритания ввела локдаун, из-за чего и произошел экономический спад.

Продолжит ли экономика Великобритании расти

ВВП за третий квартал хоть и рекордно вырос, но все же на 9,6% ниже, чем в аналогичный период прошлого года. Более того, ежемесячный рост в третьем квартале замедлился: в июле ВВП вырос на 6,3%, в августе на 2,2%, а в сентябре - всего на 1,1%.

Из-за второй волны коронавируса Великобритания снова ввела локдаун минимум до 2 декабря. Поэтому ожидается, что последние месяцы года отметятся падением ВВП.

Конечный срок для Великобритании и ЕС достичь согласия относительно своих торговых отношений после Brexit также быстро приближается. И если договоренностей не достигнут, это приведет к дальнейшему экономическому падению.

Великобритания пока на 8 месте в мире по количестве инфицированных COVID-19 – 1,26 миллиона человек уже заболели. Из них 50 000 умерли.