Экономика Великобритании выросла на рекордные 15,5%: свидетельствует ли это о выходе из кризиса
ВВП Великобритании рекордно вырос в третьем квартале – на 15,5%. Однако по сравнению с 2019 годом ВВП Соединенного Королевства все еще низок.
Рекордный рост ВВП произошел сразу после резкого обвала. Во втором квартале экономика Великобритании потеряла 19,8%, сообщает CNBC. Это абсолютные рекорды как роста, так и падения, начиная с 1955 года, когда ведут статистику.
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Стремительный рост экономики Великобритании свидетельствует о тенденции восстановления от кризиса, который вызвал коронавирус. Как и другие страны, в которых вспыхнул COVID-19, Великобритания ввела локдаун, из-за чего и произошел экономический спад.
Продолжит ли экономика Великобритании расти
ВВП за третий квартал хоть и рекордно вырос, но все же на 9,6% ниже, чем в аналогичный период прошлого года. Более того, ежемесячный рост в третьем квартале замедлился: в июле ВВП вырос на 6,3%, в августе на 2,2%, а в сентябре - всего на 1,1%.
Из-за второй волны коронавируса Великобритания снова ввела локдаун минимум до 2 декабря. Поэтому ожидается, что последние месяцы года отметятся падением ВВП.
Конечный срок для Великобритании и ЕС достичь согласия относительно своих торговых отношений после Brexit также быстро приближается. И если договоренностей не достигнут, это приведет к дальнейшему экономическому падению.
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