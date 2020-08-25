Осенью в США пройдут президентские выборы. Как победа демократа Джо Байдена повлияет на фондовые рынки, читайте на Финансы 24.

Большинство стратегов на фондовом рынке, опрошенных CNBC, ожидают, что кандидат от демократов Джо Байден выиграет президентские выборы в США. Об этом заявили 14 из опрошенных стратегов.

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Как выборы повлияют на фондовый рынок

Половина из 20 стратегов ожидает, что S&P 500 снизится в течение месяца после выборов, хотя далеко не все, кто предполагает падение фондового рынка, выбрали Байдена. Пятеро из 20 ожидают роста.

Восемь стратегов заявили, что ожидают снижение на 5% для S&P 500 в первый месяц после выборов – трое из этой группы считают, что победу одержит Байден, двое – Трамп, а еще двое прогнозируют оспариваемые выборы. Два стратеги прогнозируют снижение на 10% для S&P 500 после выборов – один из них выбрал Байдена, второй – Трампа.

Налоги как важный фактор

Некоторые стратеги объяснили негативную реакцию рынка на предложенную Байденом налоговую политику.

Если Байден выигрывает, а демократы примут Сенат, первое важное движение в 2021 будет снижением из-за реформирования налоговой системы,

– сказал один аналитик.

Другие аналитики отметили, что все будет зависеть от того, получат ли республиканцы большинство в Сенате. Если да – то Байдену не удастся незаметно протолкнуть свою налоговую реформу.

Что известно о налоговой политике Байдена

Байден уже заявил, что планирует поднять налоги для корпораций с нынешних 21% до 28%. Ранее Байден говорил, что налоговая политика Трампа – это "катастрофа" для среднего класса. По словам кандидата, налоговые преференции получили крупные корпорации, а это миллиарды-миллиарды долларов.

Только трое из 20 участников опроса ожидают явной, безоговорочной победы Трампа.

Хотя экспертов и настораживает налоговая политика Байдена, они все же считают, что реакция на кризис в здравоохранении и предложения Байдена инвестировать в зеленую энергетику и инфраструктуру минимизируют негативные последствия для рынков.

Победа Трампа или оспариваемые выборы

На вопрос, какой будет реакция рынка на победу Трампа, 11 респондентов ответили, что S&P 500 может вырасти на 5%. Еще пять заявили, что рынок будет оставаться на том же уровне. Некоторые утверждали, что, хотя президент Трамп был хорошим для рынков капитала в течение первого своего срока, рынок акций ограничен 2021 годом, поскольку ограничения Трампа на торговлю и иммиграцию может повредить экономике.

Респонденты обеспокоены возможностью обжаловать выборы. На вопрос о последствиях, которые такой конфликт может повлечь для рынков, 11 аналитиков прогнозировали снижение на 5-10%, а пять видят падение в более чем 10% по показателю S&P.

Каким будет S&P 500

Восемь аналитиков указали диапазон 3400-3600 в качестве целевого показателя для декабря 2020 года.

Пять считают, что индекс будет в пределах 3000-3200, что означало бы снижение примерно на 6-12% от текущего уровня.

Трое стратегов считают, что индекс S&P 500 превысит 3600.

Двое заявили, что индекс обвалится ниже 3000.