Кроме второй волны коронавируса и вероятного усиления кризиса, американский фондовый рынок ожидает еще один "стресс" – выборы, которые состоятся 3 ноября 2020 года. По прогнозам специалистов, их результат может обвалить один из самых популярных индексов S&P 500.

Что это значит для мировой экономики и как в этом случае действовать инвесторам, разбирался 24 канал.

S&P 500 – что это за индекс? Один из самых известных мировых фондовых индексов, который показывает общую капитализацию 500 крупнейших публичных компаний США. В частности, это предприятия, которые публично торгуются и их акции может приобрести каждый. К ним относятся Apple, Microsoft, Amazon, Facebook и т.д. Индекс S&P 500 называют барометром американской экономики.

Также актуально: Нефть резко подорожает в 2021: как сделать выгодную инвестицию

Насколько может обвалится индекс S&P 500: прогнозы аналитиков

По прогнозам американских аналитиков, индекс S&P 500 может снизиться на 7-10% уже в течение месяца после американских выборов. Специалист компании "Форекс клуб" более подробно рассказал, почему это может произойти и как повлияет на украинских инвесторов. В частности, эксперт прогнозирует еще больший обвал S&P 500.

Индекс S&P 500, как и другие фондовые индексы США, может обрушиться и потерять до 10-15%. Это может произойти в случае, если так и не будет достигнута договоренность об объемах финансовой поддержки экономики США, а также в случае проблем с выборами американского президента. Кроме того, значительным негативным фактором для динамики индекса может стать вторая волна коронавируса,

– объяснил Евгений Шакотько, трейдер-аналитик Киевского филиала МАБТ.

В случае падения ключевых фондовых индексов американские акции также снизятся в цене. Для мировой экономики это, конечно, будет достаточно весомо, поскольку инвесторы во всем мире ориентируются на показатели американской экономики, в том числе и на состояние фондового рынка США.

Таким образом, снижение индексов может стать хорошим моментом для покупки акций. Ведь это позволит получить хорошую прибыль.

Что известно о самых больших обвалах индекса S&P 500? За последние полвека можно насчитать пять финансовых кризисов, когда S&P 500 падал гораздо сильнее, чем в этом году. Например, мировой экономический кризис 2007-2009 годов. Так, с октября 2007 по март 2009 года индекс потерял в стоимости сразу 54%.

Инвестиционные возможности: Во что вложить деньги, если в кармане нет миллиона

Как падение фондовых индексов США повлияет на курс гривни

Украинские инвесторы, вместе со всеми другими мировыми инвесторами, тоже почувствуют на себе проблемы в том случае, если произойдет резкий обвал американских индексов, в частности, S&P. Украинский рынок является частью мирового, поэтому глобальный кризис коснется и украинских инвесторов.

Падение индексов в США спровоцирует отток средств из гривни, что может привести к ослаблению ее курса к доллару. Для многих инвесторов это может стать проблемой. Однако если вы заранее к этому подготовитесь, например, вложив средства в американскую валюту, то для вас подобная ситуация может принести хорошую прибыль.

Как действовать инвесторам сейчас: советы эксперта

Если в вашем портфеле уже есть различные активы, в частности, индекс S&P, тогда лучше воздержаться от сделок и дождаться однозначных сигналов к росту или снижению, подчеркнул Евгений Шакотько. Однако если же в вашем портфеле нет еще никаких финансовых инструментов, возможно, вам стоит задуматься о том, чтобы обезопасить себя от возможного падения рынка.

Например, можно продать контракт на индекс S&P 500, чтобы заработать на его снижении. Также можно рассмотреть покупку защитных активов, таких как драгоценные металлы,

– советует аналитик.

Как видим, падение индекса S&P 500 происходит нередко. В частности, во время пандемии он обвалился более чем на 30%. Поэтому, прогнозируемое падение на 10% не станет значительным ударом для фондовых рынков. Напротив, это открывает новые возможности для инвесторов. Ведь, помните, после каждого падения, обязательно идет рост.