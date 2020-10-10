До президентских выборов в США осталось меньше месяца. Что будет происходить на рынках и как на них заработать?

Выборы президента в США являются тем событием, которое серьезно повлияет на мировую экономику и финансовые рынки. В материале 24 канала вы узнаете, какие инструменты являются наиболее привлекательными для заработка накануне президентских выборов.

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На что обратить внимание трейдерам

Выборы в США, которые состоятся в ноябре 2020 года, как и выборы президентов в других ведущих мировых странах, есть тем фактором, который влияет на финансовые рынки. Как правило, приближение выборов приводит к повышению колебаний на финансовых рынках, поскольку они вносят неопределенность в перспективы финансовых инструментов. Вместе с тем именно в этот момент можно неплохо заработать на динамике цен различных активов.

Накануне президентских выборов в США наиболее интересными для трейдинга является именно инструменты американского рынка, поскольку эти выборы повлияют именно на экономику США.

Одними из самых подходящих как для начинающих, так и для опытных трейдеров есть такие инструменты, как Nasdaq Cash и валютная пара евро / доллар (EUR / USD). Пара EUR / USD это одна из самых популярных валютных пар, которая торгуется на мировом валютном рынке.

Что такое Nasdaq Cash?

Это финансовый инструмент, стоимость которого привязана к изменению американского технологического индекса Nasdaq. Этот индекс, в свою очередь, охватывает 100 акций крупнейших компаний, торгующихся на бирже.

Динамика этих инструментов напрямую зависит от перспектив американской экономики. При этом накануне выборов в США они показывают очень большие колебания котировок или, другими словами, есть очень волатильными. Высокая волатильность позволяет трейдерам получать большую прибыль при торговле. Поэтому те инструменты, которые колеблются сильнее всего – наиболее привлекательные для совершения сделок.

Почему выборы – это время для трейдеров

Предстоящие выборы в США – это удачный момент, чтобы начать зарабатывать на Nasdaq Cash и валютной паре евро / доллар. Кроме высокой волатильности, которая помогает трейдерам получать максимальную прибыль, важно найти компанию, которая предоставляет хорошие торговые условия для трейдинга.

Как выбрать компанию для трейдинга

Одними из ключевых условий, на которые нужно обратить внимание, являются комиссии за операции – плата за предоставление трейдерам доступа к финансовому рынку, а также спред – разница между максимальной ценой продажи и минимальной ценой покупки. Чем меньше будет комиссия и спред, тем выгоднее заключать сделки, а значит тем больше будет ваш доход от трейдинга.

Одной из компаний с лучшими торговыми условиями являются Forex Club, которая уже более 20 лет помогает трейдерам по всему миру зарабатывать на финансовых рынках. Именно в Forex Club, начиная с 7 октября 2020 вы можете торговать Nasdaq Cash с комиссией всего от 0,0195% и нулевым спредом. Зарабатывать на динамике пары евро / доллар вы сможете со скидкой в ​​30% от стандартных цен.

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