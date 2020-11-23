Если вы только начинаете торговать криптовалютами, первое, что нужно сделать – это определиться с криптобиржей. Ведь правильный выбор – это один из ключевых факторов успешного трейдинга.

С каждым днем ​​платформ для торговли цифровыми валютами становится все больше. Однако, к сожалению, не все из них можно назвать подходящими для стабильной торговли криптовалютами. Финансы24 рассказывают, на какие факторы нужно обратить внимание, чтобы не ошибиться с выбором криптобиржи.

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Выбор инструментов

Важным критерием является набор инструментов для трейдинга, которые предоставляет криптобиржа. Многие криптовалютные платформы добавляют как популярные, так и совсем непопулярные цифровые валюты. Однако большой список таких активов может привести к тому, что вы вложите средства в те из них, которые не приносят высокого дохода.

Криптоплощадка должна предоставлять доступ к основным цифровым активам – Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Ripple, Bitcoin Cash. Эти криптовалюты являются самыми привлекательными для трейдинга. Небольшое количество активов на бирже позволяет трейдеру сконцентрироваться на самых прибыльных цифровых валютах.

Удобный интерфейс

Важным при выборе криптобиржи есть интерфейс для трейдинга. Некоторые платформы, особенно те, которые ориентируются на опытных торговцев, не уделяют этому аспекту достаточно внимания. В результате трейдерам сложно реализовывать соглашения, проводить анализ рынка и осуществлять другие операции.

Удобный интерфейс позволит сразу сосредоточиться на трейдинге и анализе рынка. Вы не будете тратить время на изучение того, как осуществить то или иное действие. Кроме того, благодаря удобному интерфейсу существенно увеличивается скорость совершения сделок. Это особенно важно, когда на рынке происходят важные события, которые требуют немедленной реакции трейдера.

Одной из площадок с максимально понятным интерфейсом является StormGain.

Он позволяет открыть или закрыть сделку буквально в несколько кликов – достаточно выбрать инструмент для инвестирования и направление сделки.

– достаточно выбрать инструмент для инвестирования и направление сделки. Также можно быстро проанализировать динамику котировок актива, который вы выбрали, с помощью встроенных инструментов анализа.

Безопасность

Безопасность торговли и хранения криптовалюты – это один из важнейших моментов при выборе криптобиржи. Атаки мошенников на цифровые торговые площадки – очень частое явление, от которого страдают даже крупные и известные платформы. В связи с этим следует обратить внимание на то, чтобы криптовалютная платформа, которую вы выбираете, была надежно защищена. Здесь стоит учесть и то, чтобы площадка использовала самые современные технологии – шифрование, холодные кошельки для хранения активов, а также двухфакторную аутентификацию.

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Пополнение и снятие средств

Легкость пополнения и снятия средств – это один из тех аспектов, на которые обращают внимание все трейдеры. Ведь быстрый и простой способ зачисления и вывода средств позволяет оперативно управлять капиталом. Так, в случае необходимости, можно пополнить свой счет для того, чтобы использовать выгодную возможность, которая появилась на рынке. При выборе криптовалютной биржи следует обратить внимание на то, чтобы платформа поддерживала зачисления и снятия средств как с помощью банковских карт, так и через платежные системы, а также с использованием криптовалют.

Чем больше способов пополнения и вывода средств поддерживает биржа – тем разнообразнее будут ваши возможности.

Комиссии

Размер комиссий, которые взимает биржа – это важный параметр при выборе площадки для трейдинга. Эта составляющая непосредственно влияет на прибыльность вашей торговли. Ведь чем ниже комиссия, тем прибыльнее будет трейдинг.

Оперативная техподдержка

Наличие быстрой технической поддержки также является важным для криптовалютных площадок. На некоторых платформах поддержка может работать не очень оперативно или иметь неудобный способ подачи заявок. Это приводит к тому, что при возникновении трудностей, криптотрейдеры могут ждать решения проблемы достаточно долго.

Важно, чтобы вы могли обратиться в техническую поддержку в удобный для вас способ, например, через популярные мессенджеры.

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Дополнительные возможности

Кроме вышеназванных моментов, стоит обратить внимание и на другие факторы. В частности, на наличие возможностей для дополнительного заработка. Одной из интересных является возможность получить дополнительные средства для трейдинга с помощью майнинга. Это можно сделать благодаря криптовалютной торговой платформы StormGain. Трейдеры этой криптобиржи могут намайнить до 0,0318 биткоинов в день путем регулярного запуска майнера платформы.

Выбор подходящей торговой платформы – залог вашего успеха в криптотрейдинге! Хотите эффективно торговать и зарабатывать на цифровых валютах – выбирайте криптовалютную биржу StormGain!