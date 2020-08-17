Стильное авто, которое управляется на автопилоте, и вместо пыльных дорог – автотрассы в небе – примерно так можно представить себе жизнь автомобилиста в будущем. И хотя реальность выглядит более приземленной, автомобильный мир сделал значительный шаг вперед.

В частности, настоящим трендом последних лет стали электрокары. Почему именно в эту отрасль специалисты советуют вкладывать сейчас средства – читайте в материале 24 канала.

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В 2019 году в Украине зарегистрировано 7500 электрокаров

Спрос на электрокары в мире растет ежегодно. Украина также не отстает. Только за прошлый год было официально зарегистрировано более семи с половиной тысяч таких авто. Среди их преимуществ: удобство, экологичность и сбережения средств на топливе. Кроме того, вместе со спросом растет и стоимость компаний производителей.

Успех Tesla: акции компании впервые превысили 1000 долларов

Например активы лидера рынка в этой области – Tesla, в июне этого года впервые превысили отметку 1000 долларов, а впоследствии компания Илона Маска вообще стала самым дорогим мировым автопроизводителем. Почему растет стоимость активов этой отрасли – объяснил трейдер аналитик Киевского филиала МАБТ Евгений Шакотько.



Илон Маск, генеральный директор Tesla / Фото Flickr

Эксперт отметил, что, с одной стороны, несмотря на достаточно сложную экономическую ситуацию во всем мире, люди, у которых есть деньги, и которые задумываются об успешных инвестиции, понимают, что кризис рано или поздно закончится.

У производителей электрокаров есть значительный потенциал для роста, поскольку все больше стран стремятся снизить выбросы выхлопных газов. То есть их продукция будет все больше востребована на рынке. И кризис это, пожалуй, лучший момент для приобретения активов компании этой отрасли,

– подчеркнул Шакотько.

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Акции компании Tesla продолжат расти в цене: прогноз

Tesla является ведущей компанией отрасли электромобилей. Именно она сделала такие транспортные средства интересными не только для эко-энтузиастов, но и для массовой аудитории.

Благодаря передовым позициям на рынке, активы Tesla могут продолжить расти в цене достаточно быстрыми темпами и дальше. В ближайшем будущем можно ожидать скачок цен активов компании Илона Маска до более 1500 долларов, прогнозирует Евгений Шакотько.

Не Tesla единственной

Интересных компаний на финансовом рынке много, говорит аналитик. Можно взять, например, активы Toyota, которые с середины марта до конца июня выросли примерно на 20%.

У этой компании есть много интересных и перспективных разработок в сфере автомобилестроения,

– утверждает Шакотько.

Как выгодно инвестировать: рекомендации эксперта

Если вы хотите инвестировать в ту или иную компанию, обратите внимание на финансовые показатели и потенциал развития, советует Евгений Шакотько. Факторов, влияющих на принятие инвестиционных решения, на самом деле, очень много. Однако, если вы не хотите тратить время на то, чтобы самостоятельно разбираться во всех тонкостях, вы можете обратиться к экспертам Forex Club, которые имеют многолетний опыт успешной работы на финансовых рынках и с радостью подскажут вам лучшие варианты для вложения средств.