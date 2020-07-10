Компании в США рекордно сократили размеры выплат дивидендов во втором квартале 2020 года
Американские компании, которые изо всех сил пытаются преодолеть кризис через коронавирус, вынуждены были сократить размеры дивидендов, которые они выплатили акционерам во втором квартале 2020 года.
Нетто-изменение выплат во втором квартале, или разница между увеличением и уменьшением котировок корпоративных ценных бумаг уменьшилась на 42,5 млрд долларов по сравнению с годом ранее. Об этом сообщает CNBC с ссылкой на слова Говарда Сильверблатта, старшего аналитика индексов S&P Dow Jones Indices.
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Это стало крупнейшим падением показателя нетто-изменения со времен финансового кризиса 2008-2009 годов, когда было зафиксировано снижение на 43,8 млрд долларов. В первом квартале этого года эта разница опустилась на 5,5 млрд долларов.
Во втором квартале 2020 года произошли массовые остановки выплат дивидендов. Ведь у компаний просто не хватало времени выживать из-за кризиса в результате пандемии: продажи резко сократились, а положительный денежный поток превратился в отрицательную динамику расходов средств,
– отметил Сильверблатт.
Насколько изменились размеры выплат дивидендов в 2020 году
Для компаний с высоким уровнем рыночной капитализации, входящих в индекс S&P 500, размер дивидендов за квартал составил 119 млрд долларов. В первом квартале 2020 году этот показатель опустился до пока еще рекордной годовой отметки в 127 млрд долларов.
Увеличение дивидендов за квартал составило всего 6,7 млрд долларов, что на 45,7% меньше, чем год назад. Снижение составило 49,2 млрд долларов – выросло на 1,2% по сравнению с прошлым годом.
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Рецессия в США: как "коронакризис" может повлиять на доходы компаний
Экономика США вступила в рецессию в феврале этого года после своего наиболее длительного периода роста. Через месяц в стране ввели карантин и американская экономика полностью остановилась.
- По данным FactSet, ожидается, что доходы компаний индекса S&P 500 во втором квартале 2020 упадут примерно на 44% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Такое снижение заработка предприятий станет резким с четвертого квартала 2008 года, когда в свет страдал от финансового кризиса.
- Эксперты также прогнозируют, что падение доходов компаний не будет уже таким высоким в третьем квартале 2020 года. В частности, этот показатель снизится до 25,2%.
- Однако в первом квартале 2021 доходы компаний индекса S&P 500 не подтвердят резкого роста, прогнозируют в FactSet.