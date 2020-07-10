Американские компании, которые изо всех сил пытаются преодолеть кризис через коронавирус, вынуждены были сократить размеры дивидендов, которые они выплатили акционерам во втором квартале 2020 года.

Нетто-изменение выплат во втором квартале, или разница между увеличением и уменьшением котировок корпоративных ценных бумаг уменьшилась на 42,5 млрд долларов по сравнению с годом ранее. Об этом сообщает CNBC с ссылкой на слова Говарда Сильверблатта, старшего аналитика индексов S&P Dow Jones Indices.

Новости фондового рынка: Китайские акции растут 8 дней подряд: фондовые рынки побили годовые рекорды

Это стало крупнейшим падением показателя нетто-изменения со времен финансового кризиса 2008-2009 годов, когда было зафиксировано снижение на 43,8 млрд долларов. В первом квартале этого года эта разница опустилась на 5,5 млрд долларов.

Во втором квартале 2020 года произошли массовые остановки выплат дивидендов. Ведь у компаний просто не хватало времени выживать из-за кризиса в результате пандемии: продажи резко сократились, а положительный денежный поток превратился в отрицательную динамику расходов средств,

– отметил Сильверблатт.

Насколько изменились размеры выплат дивидендов в 2020 году

Для компаний с высоким уровнем рыночной капитализации, входящих в индекс S&P 500, размер дивидендов за квартал составил 119 млрд долларов. В первом квартале 2020 году этот показатель опустился до пока еще рекордной годовой отметки в 127 млрд долларов.

Несмотря на это, результаты второго квартала демонстрируют несколько лучшую тенденцию, чем это было в прошлом году – тогда общий размер выплат составил 118,7 миллиарда долларов, при этом экономика не испытывала серьезных проблем, как сейчас.

Увеличение дивидендов за квартал составило всего 6,7 млрд долларов, что на 45,7% меньше, чем год назад. Снижение составило 49,2 млрд долларов – выросло на 1,2% по сравнению с прошлым годом.

Ситуация на рынке нефти: Россия теряет деньги: доходы с нефти упали почти втрое

Рецессия в США: как "коронакризис" может повлиять на доходы компаний

Экономика США вступила в рецессию в феврале этого года после своего наиболее длительного периода роста. Через месяц в стране ввели карантин и американская экономика полностью остановилась.

По данным FactSet, ожидается, что доходы компаний индекса S&P 500 во втором квартале 2020 упадут примерно на 44% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Такое снижение заработка предприятий станет резким с четвертого квартала 2008 года, когда в свет страдал от финансового кризиса.

по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Такое снижение заработка предприятий станет резким с четвертого квартала 2008 года, когда в свет страдал от финансового кризиса. Эксперты также прогнозируют, что падение доходов компаний не будет уже таким высоким в третьем квартале 2020 года . В частности, этот показатель снизится до 25,2%.

. В частности, этот показатель снизится до 25,2%. Однако в первом квартале 2021 доходы компаний индекса S&P 500 не подтвердят резкого роста, прогнозируют в FactSet.

Сильверблатт утверждает, что падение размеров дивидендных выплат, вероятно, продолжится и в третьем квартале 2020 года. Все же, многое будет зависеть от темпов распространения коронавируса и того, насколько быстро экономика сможет восстановиться.