Страны ОПЕК+ третий месяц подряд добывают меньше, чем обычно. И этих мер по сокращению может быть недостаточно, если наступит вторая волна коронавируса.

ОПЕК опасается, что рекордные сокращения добычи нефти не смогут сбалансировать рынок и решить проблему большого перенасыщения нефти на рынке за всю историю, если вторая волна пандемии COVID-19 подорвет экономическое восстановление в течение этого года. Об этом говорится во внутреннем исследовании ОПЕК, которое попало к журналистам Reuters, пишет Investing.com.

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ОПЕК+ увеличивает видуботок

ОПЕК, Россия и другие страны, группа, известная как ОПЕК+, заявили, что с 1 августа рекордные ограничения по добыче нефти уменьшат, ссылаясь на постепенное восстановление спроса, поскольку карантинные меры в мире отменяются или уменьшаются.

ОПЕК ожидает, что спрос на нефть в 2021 году увеличится на 7 миллионов баррелей в сутки, после падения на 9миллионов баррелей этого года. ОПЕК хочет поднять добычу на 6 миллионов баррелей следующего года.

Как вторая волна навредит рынку нефти

Внутренние исследования ОПЕК показывают, что даже этих целей не удастся достичь, если вторая волна вируса приведет к новым карантинных мерам во всем мире.

Такой сценарий приведет к сокращению спроса на 11 миллионов баррелей в 2020 году и, главное для ОПЕК, приведет к увеличению запасов, ключевого меру, ОПЕК использует для контроля эффективности сокращения добычи.

По этому сценарию следует отметить, что общий объем запасов достигает невиданного максимума в 1.218 миллиарда баррелей в 2020 году,

– говорят в ОПЕК.

Такая цифра означала б перевод в запасы объемы нефти 12-дневного добычи.

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По сценарию "второй волны" глобальные запасы не смогут снизиться в третьем квартале и лишь незначительно уменьшатся в четвертом квартале. Тогда они на 149 миллионов баррелей превышать средние запасы за последние 5 лет.

ОПЕК хотят держать запасы на уровне среднего за последние 5 лет или ниже.