Из-за низкого спроса в мире продолжают добывать меньше нефти, чем обычно. Как сократились запасы нефти на прошлой неделе, читайте на Финансы 24.

Как сократились запасы нефти

На прошлой неделе запасы нефти в США сократились на 4,4 миллиона баррелей, сообщает OilPrice со ссылкой на Американский институт нефти (API).

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Ранее аналитики предположили, что запасы сократятся на 2,87 миллиона баррелей.

В последнюю неделю июля API сообщила о значительном сокращении запасов сырой нефти в 8,58 миллиона баррелей. Опять же, аналитики прогнозировали вдвое ниже сокращения.

Как падение запасов влияет на цены

Несмотря на это, цены на нефть WTI все равно падали во вторник. Несмотря на сокращение добычи странами ОПЕК и уменьшение количества случаев заболевания COVID-19 в США, спрос остается все еще низким и его трудно спрогнозировать. Эта неопределенность не позволяет ценам подняться.

Добыча нефти в США начинает выравниваться после рекордных сокращений в с 13,1 миллиона баррелей в марте до 11 миллионов в июле.

Нефть марок Brent и WTI во вторник упала в цене до 41,62 доллара и 44,55 доллара за баррель соответственно.

Запасы бензина сократились на 1,3 миллиона баррелей на прошлой неделе. Дистиллята – на 2,95 миллиона баррелей.