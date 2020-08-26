Запасы нефти в США падают больше, чем ожидали аналитики. Ураган "Лаура" повлиял на добычу. Что происходит с ценами?

За прошедшую неделю запасы нефти в США снизились на 4,7 миллиона баррелей, сообщили в Управлении энергетической информации. Ожидали, что снижение будет меньше – 3,7 миллиона баррелей. Неделей перед тем запасы снизились на 1,6 миллиона. Эта пятая неделю подряд падения запасов, пишет Investing.com.

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Отчет поступил на фоне того, что производители нефти, готовясь к мощному урагану "Лаура", прекратили добычу в Мексиканском заливе. Из-за этого цены на нефть марки Brent выросли в среду.



Ураган "Лаура" в США / Фото ksla.com

Но рост был незначительным на фоне обеспокоенности по усилению последствий пандемии коронавируса, которая снизила потребность в топливе. Все из-за повторных заражений пациентов на COVID-19 в Азии и Европе. Это вызывает опасения относительно будущего иммунитета.

Фьючерсы на нефть марки Brent прибавили 12 центов и стоят 45,98 доллара за баррель, тогда как нефть WTI остается стабильной на уровне 43,35 доллара за баррель. Оба показателя во вторник были на пятимесячном максимуме.