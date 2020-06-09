Оплату криптовалютой позволили в Австралии и Новой Зеландии для покупателей торговой сети Coca-Cola Amatil. США могут быть следующими. Это поможет покупателям бесконтактно покупать и так увеличит их безопасность во времена пандемии.

Coca-Cola Amatil подписала соглашение с платформой цифровых активов Centrapay, чтобы жители Австралии и Новой Зеландии могли использовать биткойн и другие криптовалюты, расплачиваюсь в автоматах торговой сети. Об этом сообщает Financial Review.

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Как платить криптовалютой

Австралийцы и новозеландцы смогут использовать Sylo Smart Wallet для оплаты товаров на одном из 2000-ти торговых автоматов Amatil, используя криптовалюту.

Торговые автоматы будут оборудованы QR-кодом, который покупатели будут сканировать со своего смартфона с помощью приложения Sylo Smart Wallet. Это смарт-кошелек, который сочетает частный мессенджер с цифровым кошельком, то есть пользователи могут отправлять и получать цифровые валюты в чате и хранить биткойн.

Автоматы будут принимать платежи в криптовалюте или других цифровых активах. Электронный кошелек поддерживает более 100 криптовалют, включая биткойн (BTC) и ethereum (ETH).



Автоматы Coca-Cola Amatil / Cryptopolitan

При чем тут коронавирус

Это частично сделали для того, чтобы в условиях пандемии COVID-19 увеличить безопасность людей. Теперь им не нужно будет касаться торгового автомата для оплаты, а только один раз, когда забирать покупку.

На Австралии не остановятся

Генеральный директор Centrapay Джером Фари заявил, что сложность интеграции и отсутствие опыта у пользователей были препятствиями для внедрения технологии Web 3, в частности цифровой идентичности и активов.

"У Centrapay мы работаем над тем, чтобы создать будущее, где люди контролируют собственные данные и цифровую идентичность. Бренды могут связываться непосредственно с людьми, предоставляя им возможность принимать правильное решение о покупке", – рассказал Джером фары.

Мы показали, как это может работать в Австралии и Новой Зеландии. Мы хотим развивать бизнес во всем мире. Мы зайдем в Северную Америку и будем ориентироваться на рынок США,

– заявил председатель Centrapay.

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Почему это важно

Решение о разрешении рассчитываться криптовалютой в торговых автоматах Австралии и Новой Зеландии расширяет поле применения этой валюты. Похожие решения положительно влияют на криптовалюту, ведь во многих странах ее еще не регулируют.