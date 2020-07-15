В Великобритании прекратят использовать оборудование Huawei в сети 5G. Трамп заявляет, что такое решение принято благодаря ему.

Президент США Дональд Трамп заявил, что он ответственен за решение премьер-министра Бориса Джонсона по Huawei, пишет Reuters.

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Джонсон во вторник приказал полностью очистить британскую сеть 5G от Huawei до конца 2027. Такое решение может навредить отношениям с Китаем, ведь это как сказать, что крупнейший в мире производитель телекоммуникационного оборудования не приветствуется на Западе.

Вашингтон давно настаивает на таком шаге и все еще призывает другие европейские страны присоединиться к блокированию китайской компании.

Трамп о запрете Huawei

Мы убедили многие страны – я это сделал сам – не использовать Huawei, потому что мы думаем, что это большой риск для безопасности, очень большой риск для безопасности,

– сказал Трамп.

Трамп добавил, что убеждает не только страны отказаться от Huawei, но и в переговорах со многими странами, которые не пользуются, отмечает, что они не могут начать использовать Huawei, если хотят сотрудничать с США.

Что говорят в Великобритании

Великобритания заявила, что ее запрет на Huawei мотивировано собственными заботами безопасности и беспокойством тем, что поставки Huawei gear могут быть прерваны американскими санкциями.

В стране возразили, что это только заслуга Трампа. Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок прокомментировал заявление Трампа так: "Ну, мы все знаем Дональда Трампа, не так ли".

Что говорят в Китае

Китай заявил, что заявление Трампа показало, что решение Джонсона касается геополитики, а не безопасности.

Это еще раз показывает, что соответствующие запреты относительно Huawei совершенно не связанные с национальной безопасностью, скорее это манипуляция с высокой политизацией,

– заявила пресс-секретарь министерства иностранных дел Хуа Чунининг.

Чунининг добавила, что таким решением Великобритании навредила только себе. Что касается Huawei, то "мир большой, а Великобритания – относительно небольшое место", поэтому компания найдет спрос где-либо.

Почему блокируют Huawei

США и союзники утверждают, что Китай может использовать Huawei, чтобы шпионить. В компании это отрицают.

Великобритания признала, что без оборудования Huawei понадобится больше времени, чтобы быстрее развернуть 5G мобильные сети. Китай заявил, что инвестиции в Великобританию пострадают.

Сейчас я бы даже сказал, что это не только разочаровывает – это отвратительно,

– сказал Лю Сяоминг, посол Китая в Лондоне.