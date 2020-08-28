Сегодня социальные сети стали неотъемлемой частью жизни многих людей. Их используют для развлечений, общения, а также они служат популярным источником информации. Однако лишь для немногих социальные сети есть являются еще и способом заработка.

Как получить доход от роста активов известных социальных сетей – рассказывает 24 канал.

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Немного мировой статистики

Ежегодно мировая аудитория соцсетей растет более чем на 10%, а по состоянию на сегодня она составляет около 51% жителей Земли.

Каждую секунду в разных социальных сетях регистрируется более 10 человек, а в день добавляется около 1 миллиона новых пользователей, которые проводят онлайн почти 2,5 часа в день.

Ситуация в Украине

В Украине статистика не сильно уступает той, что зафиксирована в западных странах. Так, например, каждый третий украинец уже имеет страницу в Facebook, которую использует не только для общения и развлечений, но и для получения информации. В то же время, не каждый пользователь соцсетей задумывается над тем, чтобы сделать эти сервисы источником дополнительного заработка.

Как приобщиться к успеху?

Сегодня украинцы могут заработать на таких социальных сетях, как Facebook или Twitter, вложив деньги в акции этих компаний. Сделать это можно с помощью торговой платформы Libertex, которая позволяет инвестировать в ценные бумаги ведущих мировых компаний, фондовые индексы и другие финансовые инструменты.

Вложив деньги в акции социальных сетей, вы можете заработать на дальнейшем увеличении популярности этих сервисов, росте их доходов, а, следовательно, и повышение стоимости ваших активов.

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Перспективы заработка

Возьмем для примера ситуацию, которая сложилась в период пандемии коронавируса. Из-за введения жесткого карантина во многих странах мира, люди стали заложники собственных домов. Поэтому они стали больше времени проводить за компьютером и, в частности, в социальных сетях. В результате доходы соцсетей от рекламных просмотров выросли, что привело к росту котировок их акций.

Например, акции Facebook в марте 2020 года стоили около 150 долларов. Однако в августе они достигли уровня в 270 долларов за штуку, то есть рост составил около 80%. Акции компании Марка Цукерберга продемонстрировали положительную динамику на фоне роста финансовых и операционных показателей Facebook во втором квартале этого года. В частности, чистая прибыль техгиганта увеличился почти вдвое – с 2,6 млрд долларов в 2019 году до 5,2 млрд долларов во втором квартале 2020 года. Также компания отчиталась о росте количества рекламодателей, число которых превысило 9 млн.

Если бы в марте вы вложили в сделку по покупке акций Facebook всего 1000 долларов и использовали бы мультипликатор (уникальный инструмент торговой платформы Libertex) размером 1:10, ваш доход составил бы рекордные 8000 долларов. Согласитесь, неплохой заработок всего за несколько месяцев?

Несмотря на неопределенность ситуации с пандемией коронавируса, сегодня акции социальных сетей являются весьма перспективными. Аудитория этих площадок будет расти и дальше, а люди будут проводить больше времени в том же Facebook или Twitter. В результате финансовые показатели соцсетей будуь улучшаться и вырастут их котировки. А это значит, что на этих активах можно хорошо заработать в ближайшем будущем.

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С чего начать зарабатывать на акциях?

Чтобы вложить деньги, например, в акции Facebook достаточно открыть и пополнить счет в приложении Libertex. Далее вы можете совершить сделку с акциями социальной сети буквально в несколько кликов.

Начать зарабатывать на финансовых рынках и управлять собственным капиталом с помощью Libertex можно даже не вставая с дивана и практически с любого устройства. Поэтому эта платформа доступна как в виде веб-приложения, так и как программа для операционных систем iOS и Android.

Торговая платформа имеет специальный учебный раздел, в котором содержится 400 тестовых вопросов, 80 уроков и 7 учебных разделов для трейдеров. Пройдя короткое обучение, вы сразу сможете протестировать свои знания на бесплатном демо-счете или перейти к реальной торговле.

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