Пассивный доход – это доступный вид заработка, который никогда не теряет актуальность. Особенно в условиях кризиса. Возможностей для пассивного дохода сейчас уже существует немало.

О самых популярных способах заработка, а также о их потенциальной доходности и основных рисках – рассказывает 24 канал.

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Самые популярные виды пассивного заработка: плюсы и минусы

Одним из самых надежных видов инвестиций считается недвижимость. Ее можно сдавать в аренду и получать неплохой ежемесячный доход, а в будущем еще и перепродать. Основной минус этого вида инвестиций – необходимо иметь большой стартовый капитал.

Если у вас нет кругленькой суммы, то можно начать с банковского депозита. Однако не на руку инвестору может сыграть инфляция или банкротство финучреждения.

Также можно инвестировать в стартап. На этом можно заработать немало, а стартовый капитал может быть различным. В то же время, если бизнес прогорит, то потеряете все.

Инвестиции в финансовые рынки

Этот вид пассивного заработка хорошо зарекомендовал себя даже в условиях кризиса, как в 2008 году, так и нынешнего, вызванного пандемией коронавируса. Это подтверждает трейдер аналитик Киевского филиала МАБТ Виктор Таран.

По сравнению с банковскими депозитами и покупкой, например, наличной валюты, вы получите гораздо более высокую доходность. Это позволит не только сохранить ваши сбережения в трудные времена, но и приумножить их. Возьмите, например, активы американской компании Netflix. С середины марта до конца июня они выросли на 50%. Ни один банковский депозит не может похвастаться подобной доходностью,

– утверждает эксперт.

Особенности инвестиций в драгоценные металлы

По словам Виктора Тарана, если вы хотите инвестировать в актив с низким уровнем риска и низкой доходностью, то вам подойдут драгоценные металлы, в частности, золото.

В частности, со середины марта и до конца июня золото выросло в цене лишь на 16%.

Активы мировых компаний: насколько это выгодно

Активы мировых компаний традиционно являются более прибыльным, и более рискованными инструментами для вложения денег. Еще одним примером могут служить акции мессенджера Slack, которые выросли в два раза – с 16 долларов до 32 долларов в течение марта-июня 2020 года.

Одним за найнадійніших з видів інвестицій вважається нерухомість. Її можна здавати в оренду та отримувати непоганий щомісячний дохід¸ а у майбутньому ще й перепродати. Основний мінус цього виду інвестицій – необхідно мати чималий стартовий капітал.

Якщо у вас немає кругленької суми, то можна почати з банківського депозиту. Однак не на руку інвестору може зіграти інфляція, яка зневілює всю суму заробітку або ж банкрутство фінустанови.

Також можна інвестувати у стартап. На цьому можна заробити чимало, а стартовий капітал може бути різним. Водночас, якщо бізнес прогорить, то втратите все.

Інвестиції у фінансові ринки

Цей вид пасивного заробітку добре зарекомендував себе навіть в умовах кризи, як 2008 року, так і теперішньої, викликаної пандемією коронавірусу. Це підтверджує трейдер-аналітик Київської філії МАБТ Віктор Таран.

У порівнянні з банківськими депозитами і купівлею, наприклад, готівкової валюти, ви отримаєте набагато більш високу прибутковість. Це дозволить не тільки зберегти ваші заощадження в скрутні часи, а й примножити їх. Візьміть, наприклад, активи американської компанії Netflix. З середини березня до кінця червня вони зросли на 50%. Жоден банківський депозит не може похвалитися подібною прибутковістю,

– стверджує експерт.

Особливості інвестицій в дорогоцінні метали

За словами Віктора Тарана, якщо ви хочете інвестувати в актив з низьким рівнем ризику і невисокою прибутковістю, то вам підійдуть дорогоцінні метали, зокрема, золото.

Зокрема, з середини березня до кінця червня золото зросло в ціні лише на 16%.

Активи світових компаній: наскільки це вигідно

Активи світових компаній традиційно є більш прибутковим, і більш ризикованим інструментом для вкладення грошей. Ще одним прикладом можуть бути акції месенджера Slack, які зросли в два рази – з 16 доларів до 32 доларів упродовж березня-червня 2020 року.

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В какие компании выгодно вложить деньги во время кризиса

К числу таких компаний можно отнести, например, различные развлекательные ресурсы , такие как Netflix, и средства, предоставленные сервисы для онлайн-коммуникаций, например Slack.

, такие как Netflix, и средства, предоставленные сервисы для онлайн-коммуникаций, например Slack. Нельзя не отметить перспективы медицинских компаний . Активы таких гигантов, как Bayer или Johnson & Johnson продемонстрировали хороший рост.

. Активы таких гигантов, как Bayer или Johnson & Johnson продемонстрировали хороший рост. Также особое внимание стоит обратить на компании, которые занимаются разработкой вакцины от коронавируса, например, Moderna.

Как обезопасить свои инвестиции

Первое, что советует Виктор Таран, это разложить средства по большому количеству финансовых инструментов. Например, можно часть средств вложить в валюту, часть – в активы растущих компаний, часть – в металлы и энергоносители.

Профессионалы называют это диверсификацией активов. Диверсификация позволяет сделать ваш инвестиционный портфель более стабильным, а ваши вложения более прибыльными,

– отметил аналитик.

Также прислушайтесь к советам аналитиков ForexClub, которые всегда могут рассказать вам о том, как обезопасить себя от рисков. Итак, как видим, даже кризис не всегда несет только убытки. Главное профессионально подобрать активы и своевременно инвестировать в них!