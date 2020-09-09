Apple - одна из самых известных компаний мира, а ее iPhone и MacBook лежат в домах миллионов людей. Apple - это не только брендовая и качественная продукция, но и успешный бизнес, на котором может заработать каждый.

К успеху Apple можно с легкостью присоединиться и даже получить неплохую прибыль. Как это сделать, рассказываем в материале 24 канала.

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Как Apple достигла высот

Сегодня Apple является одним из мировых лидеров по производству мобильных телефонов. История компании началась 1 апреля 1976 года, когда Стив Джобс, Рональд Уэйн и Стив Возняк зарегистрировали компанию Apple Computer, Inc. Всего за несколько лет компания выпустила несколько версий компьютеров Apple, став, фактически, первооткрывателем индустрии массового производства персональных компьютеров. А уже в 1980 году компания провела первичное размещение акций, которое, на тот момент, стало одним из самых крупных на фондовом рынке США.



Стив Джобс на презентации показывает фото со Стивом Возняк после совместного основания компании / Getty Images

С тех пор прошло много лет. В 2007 году компания сменила имя с Apple Computer на Apple, продемонстрировав расширение фокуса производства. В тот же год она вышла на рынок мобильных телефонов с первым iPhone, который произвел революцию в этой индустрии. С тех пор компания регулярно радует пользователей новыми девайсами.

Рекордная популярность акций

Сегодня продукция Apple пользуется успехом по всему миру у миллионов пользователей. Популярность компании не могла не сказаться на ее финансовых показателях. Apple стабильно показывает прибыль, а ее акции растут и устанавливают новые максимумы. Так, с начала 2020 года по август акции компании выросли с примерно 300 долларов за штуку до 500 долларов – в 1,6 раза. Увеличение стоимости акций привело к тому, что Apple стала первой компанией в США, чья капитализация достигла уровня в 2 триллионы долларов.



Акции Apple с начала года / Libertex

Если бы вы в начале года вложили 1000 долларов в акции этой компании, воспользовавшись уникальной функцией торговой платформы Libertex – мультипликатором, то ваш доход с консервативным мультипликатором 1:10 составил бы 16000 долларов.

Популярность Apple достигла таких высот, что в конце августа 2020 года компания провела разделение акций (сплит) в соотношении 1:4. Это значит, что каждый владелец акции получил взамен одной старой акции четыре новых. Это было сделали для того, чтобы акции стали еще более доступными для инвесторов. При этом только на новостях о разделении, стоимость акций компании увеличилась более чем на 30%.

Как присоединиться к успехам Apple

Причина роста акций Apple – отличные перспективы компании, в которых уверены инвесторы. Apple регулярно выпускает на рынок все новые и новые продукты, которые стоят все дороже, и приносят компании все больше прибыли. При этом задолго до официальных презентаций в интернете появляются различные "утечки" информации о продуктах компании. Они не только подогревают интерес к продукции Apple, но и влияют на динамику котировок акций. Благодаря им инвесторы заранее могут понять перспективы, проанализировав реакции пользователей интернета. Это позволяет спрогнозировать как будущие перспективы компании, так и стоимость ее акций.

Поскольку новости о продуктах компании Apple публикуются в интернете открыто, найти и проанализировать их не составляет большого труда для любого жителя Украины. А это значит, что вы тоже можете провести подобный анализ (такой анализ называется фундаментальным) и заработать на изменении стоимости акций компании. Согласитесь, вместо того, чтобы сегодня потратить 1000 долларов на новый телефон Apple, гораздо лучше их вложить в акции этой компании, которые могут принести вам огромную прибыль в ближайшем будущем.

Компания Apple не только показывает стабильную прибыль, но и регулярно выпускает новые продукты, которые пользуются большим спросом. Учитывая это, можно отметить, что акции Apple являются одним из привлекательных активов инвестиций,

– отметил Евгений Шакотько, трейдер-аналитик Forex Club.

Как заработать на акциях Apple

Сегодня вложить деньги в акции Apple может каждый. Для этого не нужно обладать большим капиталом или специальными знаниями. Все что нужно сделать, это зарегистрироваться, открыть и пополнить счет в торговой платформе Libertex.

После этого вам останется только проанализировать рынок с помощью встроенных в Libertex инструментов технического анализа, выбрать торговый инструмент – акции Apple и открыть сделку в нужном направлении.

Благодаря тому, что торговая платформа Libertex доступна как в виде веб-приложения, так и в виде приложений для операционных систем iOS и Android, вы можете сделать это, не выходя из дома.

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Познакомиться с основами инвестиций на финансовом рынке вам поможет специальный курс обучения, доступный в торговой платформе Libertex. Пройдя его, вы узнаете, как правильно совершать сделки и анализировать рынок.