Акции Facebook достигли исторических максимумов тогда, когда весь мир в кризисе. Как можно обогатиться на успехе компании?

В период пандемии коронавируса и экономической нестабильности, многие столкнулись с падением доходов. Но есть люди, которые и в эти времена продолжают становиться еще богаче, грамотно пользуясь этим моментом. И один из них - предприниматель в области интернет-технологий, основатель социальной сети Facebook и, наконец, просто миллиардер Марк Цукерберг. Узнайте, как вы можете присоединиться к его успеху в материале 24 канала.

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Секрет успеха прост

В то время, когда люди по всему миру были заперты дома на самоизоляцию и карантин, акции Facebook взмыли вверх. Причина в том, что ведь "серфить" в социальных сетях никто не прекратил и даже наоборот, аудитория социальных сетей, в частности, Facebook только возросла.

Конечно, не пандемия сделала Цукерберга миллиардером.

Как Цукерберг стал миллиардером

Все началось в 2004 году, когда он придумал Facebook вместе со своими соседями по комнате в общежитии Гарвардского университета.



Изначально эта социальная сеть была доступна только для студентов Гарварда, потом для других университетов Бостона, а затем и для всех учебных заведений в США.



Но уже в 2006 году Facebook вышел на просторы общедоступного интернета.



Марк Цукерберг обогатился во время пандемии / Фото medium.com

В результате, в свои 23 года, Цукерберг стал самым молодым миллиардером планеты. В 2020 году его состояние уже превышает 100 миллиардов долларов. В настоящий момент ему принадлежит 75% акций компании, чистая прибыль которой в I полугодии текущего года выросла вдвое - до более чем 10 миллиардов долларов.

Планы компании Facebook

Несмотря на свой успех Facebook не собирается останавливаться на достигнутом. У компании очень большие планы на будущее. В частности, создание собственной игровой платформы. Кроме того, Facebook сообщила о запуске сервиса коротких видео Instagram Reels – конкурента китайской TikTok, в более чем 50 странах по всему миру. Масштабным проектом должна была стать криптовалюта Libra, которая, по замыслу создателей, должна была со временем заменить доллар, но она столкнулась с мощным противодействием со стороны властей США.

Приобщиться к успеху

Огромное количество украинцев пользуется Facebook. Но не все пользователи задумываются, что могли бы поучаствовать в ее финансовом успехе и неплохо заработать на акциях этой компании.

Акции Facebook в последнее время выглядят весьма и весьма неплохо, отыгрывая ростом котировок известия о хороших финансовых показателях компании и о запуске новых проектов. Их цена уже перевалила за отметку в 250 долларов за штуку, с начала года увеличившись примерно на четверть. Вы бы могли вложить в покупку акций Facebook 1000 долларов в начале года, и тогда ваш доход составил бы 200 долларов. А если бы вы воспользовались торговой платформой Libertex, позволяющей использовать мультипликатор, то ваш доход был бы еще больше. Например, с мультипликатором 1:10 вы бы заработали 2000 долларов на росте акций Facebook. Дальнейшие перспективы этих акций смотрятся очень радужно, поэтому они могут стать удачным инструментом для тех, кто хочет заработать на росте котировок.



Как менялась цена акций Facebook с начала года / Libertex

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