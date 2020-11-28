Акции медицинских компаний, которые ищут вакцину от коронавируса, и не только их, стремительно растут. Почему сейчас подходящее время, чтобы вложить деньги в их активы?

В условиях пандемии коронавируса многие отрасли и отдельные компании оказались в кризисе. Их производственные и финансовые показатели значительно снизились, а акции компаний существенно упали в цене. Многие компании разорились и обанкротились. Тем не менее есть ряд отраслей, которые не только не потеряли свои позиции в текущем кризисе, но, наоборот, улучшили свое финансовое положение.

Куда вкладывать деньги во время пандемии коронавируса? В материале Финансов 24 рассказываем о наиболее перспективных отраслях, в которые стоит вложиться, чтобы заработать.

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Какие компании заработали на пандемии

Безусловно, среди тех отраслей, которые хорошо себя чувствовали в кризис, это сектор онлайн развлечений и электронной торговли, продуктовые сети. Однако, наибольший доход в этот период получили прежде всего, медицинские и фармацевтические компании.

Почему акции медкомпаний растут

При эпидемии спрос на лекарства, причем не только от конкретного заболевания, но и от других, резко возрастает. Ведь люди заболевают и коронавирусной инфекцией, и всеми теми же болезнями, от которых они страдали до пандемии. К рациональному приобретению лекарств добавляется и фактор паники. И люди в разных странах начинают импульсивно скупать медикаменты на всякий случай и про запас, так как боятся наступления дефицита.

На этом фоне растут продажи продукции компаний, производящих лекарства, витамины, вакцины и другие фармацевтические и медицинские товары, а вместе с продажами растет и стоимость акций. Однако наибольший рост стоимости показывают акции компаний, которые занялись разработкой вакцины от коронавируса. Их акции с начала пандемии уже существенно выросли. При этом любая новость об успехах в разработке вакцины приводит к очередному витку роста котировок сразу на 10-20%.

Это касается, прежде всего, таких компаний как Pfizer, а также Moderna. Они уже объявили о вакцине с высокой эффективностью – вплоть до 95%.

На фоне позитивных новостей и роста продаж, акции компании Pfizer начиная с середины марта до конца ноября выросли с 28 до 36 долларов.

Акции Moderna, подорожали более чем в 3 раза – с чуть более чем 30 долларов до почти 100 долларов. Т.е. если бы вы вложили в этот актив 1000 долларов, то к концу ноября ваш капитал составил бы 3000 долларов.

Если разработки этих компаний поступят в массовое производство, это принесет им гигантскую прибыль и, конечно, вызовет очередной бурный рост котировок акций на фондовом рынке. Уже сейчас США, Евросоюз и Великобритания ведут переговоры о возможности приобретения вакцины от коронавируса компании Moderna, что поддерживает цену акций этой компании. А это значит, что вы можете заработать на росте стоимости этих акций!

Как заработать на акциях

Получить прибыль на росте стоимости акций фармацевтических компаний достаточно просто. Для этого нужно в первую очередь выбрать надежную финансовую компанию, которая предоставит возможность торговать этими активами. Одной из наиболее надежных компаний является Forex Club.

Forex Club с 1997 года предоставляет трейдерам по всему миру возможность зарабатывать на валюте, акциях ведущих мировых компаний, фондовых индексах, энергоносителях, криптовалютах и других товаров.

Выбрав компанию, вам нужно будет открыть и пополнить счет. Например, в торговой платформе Libertex, разработанной Forex Club. Вы можете сделать это буквально не вставая с дивана т.к. платформа доступна в виде веб-приложения, а также в виде приложений для операционных систем iOS и Android.

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После этого выберите нужный инструмент, введите сумму, которую вы хотите использовать и нажмите "в рост" или "в снижение", в зависимости от того, куда по вашим прогнозом будет двигаться стоимость выбранного вами инструмента. В Libertex встроены инструменты для технического анализа и лента новостей, благодаря которым вы сможете сделать правильный прогноз.

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