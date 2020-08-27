Во что вложить деньги, чтобы увеличить свой капитал? Инвестировать в акции Tesla или других ведущих Техногигантов или лучше обратить внимание на рынок криптовалюты? Эти вопросы волнуют как начинающих, так и опытных инвесторов.

Первое, что нужно знать: чтобы получить высокий доход, важно найти выгодною идею. Итак, как начать инвестировать и определить правильную стратегию для получения высокого заработка – рассказывает 24 канал.

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Инвестиционная идея – главная формула успеха

Инвестиционная идея – это каркас, вокруг которого строится успешный инвестиционный процесс на финансовых рынках. Полагаясь на определенное мнение и выбирая соответствующий инструмент, инвестор строит вокруг него свою стратегию, принимая решение, сколько денег и на какой срок он готов вложить в ту или иную акцию, валютную пару или криптовалюту.

На сайте компании Forex Club потенциальные инвесторы имеют возможность не только выгодно вложить свои деньги и получить прибыль, но и выбрать инвестиционную идею на начальном этапе ее появления на рынке – в стадии разработки.

В процессе своего выбора, инвесторы могут проголосовать в пользу определенной идеи. Но концепция, которая набрала наибольшее количество голосов, будет отобрана аналитическим отделом компании и запущена для инвестирования.

На одной из страниц сайта Forex Club все представленные идеи разделены на два класса:

те, за которые можно проголосовать;

те, которые уже были одобрены аналитическим отделом, и в них можно инвестировать.

Доступные инвестидеи: почему выгодно вложить деньги в Tesla

Каждый слышал об основателе компании Tesla Илона Маска. Его успехи впечатляют, а ценные бумаги Tesla регулярно обновляют исторические рекорды котировок. Специально для тех, кто хочет присоединиться к успеху производителя электромобилей Tesla и заработать на этом, специалисты Forex Club разработали инвестиционную идею, посвященную именно этому предприятию. Такая инвестидеи называется "Все хотят Tesla".

Американский производитель электрокаров Tesla недавно стал лидером среди компаний этого сегмента в США по уровню рыночной капитализации. В частности, с началу 2020 года стоимость компании увеличилась более чем 3 раза, превысив 340 миллиардов долларов. А ее основатель Маск стал четвертым в списке самых богатых людей мира: его капитал составляет около 85 миллиардов долларов.

На днях акции Tesla выросли в цене сразу более чем на 13%. Это произошло после того, как совет директоров компании одобрил проведение в конце августа дробления (сплита) акций из расчета 5 к 1. Теперь каждый зарегистрированный в реестре акционер получит дивиденды в размере четырех дополнительных обыкновенных акций на каждую, которым он владеет – то есть за одну имеющуюся акцию инвестор получает четыре.

Очень сильно обрадовала инвесторов и отчетность Tesla о своей деятельности за втором квартале 2020 года. После публикации отчета компания Илона Маска стала очевидным претендентом на зачисление в индекс S&P 500 (входят акции крупнейших американских компаний), поскольку она была прибыльной в течение последних четырех кварталов подряд.

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Как начать инвестировать в Tesla?

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