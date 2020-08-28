Фондовые индексы – один из самых надежных способов заработать. Несмотря на то, что они предлагают более низкую доходность, чем такие инструменты как криптовалюта или отдельные акции, риски здесь тоже меньше.

Уоррен Баффет является одним из самых успешных инвесторов всех времен с состоянием в 82 миллиарда долларов. Хотя у многих инвесторов нет тех ресурсов, что в Баффета, они могут воспользоваться его советом: фондовые индексы – это самая умная инвестиция, которую может сделать большинство людей. Об этом говорится в материале Investopedia.

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Что такое фондовый индекс Индексный фонд – показатель стоимости среза фондового рынка, который рассчитывается как среднее взвешенное цен на акции подборки компаний. S&P 500 – это самый известный индекс, показывающий общую капитализацию 500 крупнейших публичных компаний США.

Один из советов, который дают инвесторам – это диверсифицируйте свои инвестиции или другими словами "не кладите все яйца в одну корзину". Но фондовый индекс – это уже диверсифицированная инвестиция, так как она содержит различные акции. Поэтому риски минимальны.

Преимущества фондовых индексов

Надежность и минимальные риски. С прыжками вниз и вверх, но индексы растут, демонстрирующий динамика индекса S & P 500 за последние 5 лет.​



S&P 500 в течение последних 5 лет / Libertex

Пассивная инвестиция. Инвестировав в фондовый индекс, не нужно мониторить отчеты каждой из компаний в отдельности, чтобы прогнозировать расти индекс или нет. Зато есть возможность эффективно контролировать риски.

Низкие трансакционные издержки. Вместо того, чтобы покупать акции многих различных компани, можно купить индекс, заплатив один раз за операцию.

Недостатки индексных фондов