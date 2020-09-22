Активы компаний вновь растут в цене. С начала пандемии фондовый рынок США впервые продемонстрировал рекордный рост. В то же время специалисты не исключают, что вероятная новая волна коронавируса может вызвать очередное падение.

Какую стратегию лучше выбрать инвесторам в этот период и стоит ли заходить на рынок новичкам, читайте в материале 24 канала.

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Рост фондовых рынков аналитики связывают с политикой поддержки экономики, которую проводит правительство США и Федеральный резерв. Среди других положительных факторов – хорошие результаты работы отрасли высоких технологий, включая такие компании как Amazon, Apple, Netflix, Facebook и Microsoft.

Опытные инвесторы уверяют, что такой период является благоприятным для заработка. А вот как новичкам заработать свой первый капитал в этих условиях, мы спросили у эксперта компании Forex Club Ольги Онуфрик, менеджером-аналитиком Международной Академии биржевой торговли.

Стоит ли начинать карьеру инвестора во время кризиса

Нестабильная экономическая ситуация пугает многих. Но кроме нестабильности кризиса приносят и новые возможности. Финансовые рынки в период экономической нестабильности демонстрируют высокую волатильность, а это значит, что начав торговать в этот период, вы сразу можете получить значительную прибыль. В связи с этим именно в такие периоды лучше всего начинать инвестировать на финансовом рынке.

Как попасть на финансовый рынок

Стать участником финансового рынка достаточно просто. В первую очередь, надо освоить основы торговли на рынке. Это можно сделать, пройдя короткие курсы, в ходе которых вам расскажут об основах трейдинга, например, в Международной академии биржевой торговли. Кстати, их можно пройти онлайн.

После того как вы познакомитесь с азами трейдинга, вам нужно выбрать надежную компанию, которая будет вам предоставлять доступ к финансовым рынкам, а также открыть и пополнить ваш торговый счет. Одной из наиболее надежных компаний является Forex Club, которая уже более 20 лет предоставляет возможность трейдерам по всему миру зарабатывать на финансовых рынках.

Выбрав компанию, вам останется только открыть, пополнить ваш торговый счет и начать зарабатывать на финансовых рынках.

Какие бывают стратегии для работы на бирже?

Существует много стратегий для эффективной торговли на финансовых рынках.

Активная, когда трейдер осуществляет краткосрочные операции внутри дня. Или пассивная, когда инвестор открывает сделки на несколько дней или даже недель.

Одни трейдеры предпочитают использовать для заработка в основном сделки на покупку активов, другие – на продажу.

Кто-то использует для торговли технические индикаторы, а кто-то ориентируется на новости.

Конкретные параметры стратегий зависят исключительно от предпочтений трейдеров.

Советы начинающим

Чтобы минимизировать риски и получить максимальную прибыль нужно соблюдать простые правила.

Нужно освоить основы трейдинга, пройдя хотя бы минимальный курс обучения. Выбрать надежную торговую платформу, например Libertex. При осуществлении операций нужно соблюдать правила "не клади все яйца в одну корзину", то есть надо распределять ваши средства по нескольким инструментах. Это позволит защитить ваш капитал от непредвиденных ситуаций.

Также, лучше использовать в сделках только часть вашего капитала. Таким образом, даже при негативном развитии событий по конкретной сделке вы сохраните большую часть средств.

Кроме того, необходимо тщательно анализировать рынок, используя инструменты технического анализа.

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Ну и, конечно, не следует пренебрегать помощью профессионалов, которые помогут подобрать наиболее полезны вам инструменты для трейдинга,

– резюмирует Ольга Онуфрик.

Поэтому, даже в условиях нестабильной экономической ситуации заработать на ценных бумагах может и инвестор-новичок. Для этого нужно лишь правильно выбрать стратегию и подобрать активы, соответствующие запросам.

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