Существует немало инструментов для вложения денег, но наиболее интересными и прибыльными, чтобы приумножить ваши средства, являются криптовалюты.

Есть множество способов получить прибыль на криптовалютах: майнинг и облачный майнинг, арбитраж, криптовалютные депозиты, холдинг криптовалют и т.п. Однако наиболее простым и доходным является криптовалютный трейдинг. 24 канал расспросил эксперта компании Forex Club как заработать на криптовалюте.

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Благодаря криптовалютному трейдингу можно зарабатывать не только на росте криптовалюты, но и на падении ее цены. Эксперт компании Forex Club Денис Повторенко ответил на основные вопросы, возникающие у начинающего, который рассматривает возможность торговли на рынке криптовалют.

Как давно у трейдеров появилась возможность зарабатывать на криптовалютах на бирже?

Самая известная криптовалюта – биткойн – появилась в 2008 году. На первый взгляд, это довольно недавно, но с тех пор, всего за 12 лет, криптовалютный рынок полностью оформился и стал вполне цивилизованным.

Капитализация этого рынка уже превышает 300 миллиардов долларов, в мире работает более 400 криптовалютных бирж, и инвесторам доступно огромное число инструментов для торговли: начиная от биткойна и заканчивая криптовалютой, привязанной к числу заболевших коронавирусом в мире.

В чем отличие криптовалют от классических инструментов для инвестирования?

Крипторынок полностью виртуальный, и если в основе других инструментов часто лежат реальные активы, например, золото, нефть, валюты разных стран, то цифровые валюты существуют по сути только в виде записей в интернете.



Эксперт компании Forex Club Денис Повторенко

Что влияет на изменение цен криптовалют?

В целом, те же факторы, что влияют и на классические рынки. Это экономическая статистика, политические события, новостной поток в целом. Ещё один важный фактор – это техническая надёжность кода той или иной криптовалюты. Например, новости об уязвимости в коде или о хакерской атаке могут обвалить курс той или иной цифровой валюты. А новости об обновлениях и новых версиях, наоборот, вызвать взлет котировок.

Какими знаниями нужно обладать, чтобы начать успешно торговать криптовалютами? Где эти знания можно получить?

Чтобы успешно работать на финансовых рынках не нужно быть гуру финансов. Но важно обратиться к профессионалам, которые дадут грамотную консультацию и подскажут алгоритм действий. Также можно пройти онлайн курс обучения трейдингу, который я разрабатывал в компании Forex Club. В рамках этого курса слушатели получают 70% практического материала, рабочие инструменты технического анализа, лайфхаки по работе с терминалом, контролем рисков и эмоций в трейдинге, а также готовую торговую систему.

Можно ли совмещать трейдинг с основным местом работы или частным бизнесом?

Да, конечно. Это вполне реально, но важно рассчитать свои возможности и определить, сколько времени вы готовы посвятить трейдингу, чтобы это не было в ущерб основной работе. И опять же очень важно делегировать часть процессов профессионалам.

Сколько на этом можно зарабатывать?

Верхняя планка заработка практически не ограничена. Все зависит от того, как серьезно вы подойдете к процессу, сколько времени сможете уделять трейдингу, сколько готовы вложить, от размера мультипликатора, который вы используете и других факторов. Например, Bitcoin 17 августа вырос на 5% до уровня 12 400 долларов. Если бы вы вовремя открыли сделку в терминале Libertex на покупку этой криптовалюты на 1000 долларов с мультипликатором 1:10, ваш доход бы составил 500 долларов за несколько часов.



Курс биткойна 17 августа / Libertex

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С чего же начать? Какие советы вы дадите новичку?

Чтобы начать зарабатывать на рынке криптовалют важно: