Когда нефть, акции некоторых компаний и отдельные валюты мира падают, рынок криптовалюты уверенно растет и приносит высокие прибыли инвесторам.

Криптовалюты, которые, казалось бы, появились на финансовом рынке относительно недавно, уже зарекомендовали себя как хороший инструмент для инвестиций. Сейчас в этом сегменте рынка вновь наметились тенденции к росту стоимости отдельных активов. На этом фоне криптовалюты снова начинают привлекать к себе внимание инвесторов. Узнайте, почему растут криптоактивы и как в них инвестировать в материале 24 канала.

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Золото крипторынка

Несмотря на относительную молодость, биткойн уже зарекомендовал себя как "цифровое золото". Так, в периоды экономической нестабильности или турбулентности на рынке традиционных активов многие инвесторы переводят свои средства в этот инструмент. Его воспринимают как своеобразную “тихую гавань”, в которой можно спрятаться в период повышенной волатильности рынков из-за экономических последствий пандемии коронавируса.

Во время пандемии коронавируса интерес к биткойну снова начал расти. На этом фоне ему удалось вновь пробить верхнюю психологическую отметку в 12 тысяч долларов. Его рыночная капитализация превысила 220 миллиардов долларов впервые с начала 2020 года и сравнялась с капитализацией такого гиганта рынка как компания Netflix.

Если бы вы инвестировали в биткойн в начале года и продали только сейчас, то получили бы 64% прибыли. Однако вся красота биткойна в его волатильности, которая позволяет зарабатывать на этом активе быстро и часто.

Динамика цен биткойна с начала года / Libertex

Стоит отметить, что переток средств не только в Bitcoin, но и в другие в криптовалютные активы с течением времени становится все более значительным. Многие инвесторы переходят с традиционных рынков на рынок цифровых валют, переводя в них средства для того, чтобы переждать сложный период в экономике. В частности, с начала года потери понесли и акции, и нефть, и некоторые валюты, в то время как в криптовалютах, наоборот, наметилась неплохая тенденция к восстановлению курса и их возврат к локальным максимумам. На этом фоне можно смело говорить о том, что сейчас крипторынок переживает свой очередной расцвет.

Как и где торговать

Для того чтобы начать инвестировать средства в рынок криптовалют, прежде всего, необходимо выбрать надежную площадку для работы. Одной из таких платформ является торговая платформа Libertex, которой пользуется более 2,2 миллиона трейдеров по всему миру. В Libertex доступно более 200 различных финансовых активов и, в том числе, наиболее популярные криптовалюты.

В частности, вы можете торговать такими активами, как:

Bitcoin;

Ethereum;

Ripple;

Monero;

Bitcoin Cash.

Благодаря простому и понятному интерфейсу работать с платформой Libertex удобно как начинающим, так и опытным трейдерам. Буквально в несколько кликов вы можете пополнить свой счет, выбрать нужный вам инструмент, провести анализ его динамики и совершить прибыльную сделку. Платформа доступна в виде веб-приложения, а также мобильных приложений для телефонов с операционными системами iOS и Android. Благодаря этому вы всегда будете в курсе того, что происходит с вашими активами.

Платформа Libertex / Forex Club

Одним из ключевых преимуществ Libertex является возможность использования мультипликатора. Он позволяет в разы увеличить вашу прибыль. Например, используя мультипликатор 1:20 при изменении курса Bitcoin всего на 10 долларов, ваша прибыль может составить 200 долларов. Однако его стоит использовать осмотрительно, т.к. он также увеличивает риски при торговле. Именно поэтому важно правильно выбрать направление сделки. Сделать это можно с помощью встроенных в Libertex инструментов технического анализа.

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