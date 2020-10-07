В 2020 году вложения в биткоины принесли гораздо меньше средств, чем в предыдущие. Зато некоторые альтернативные криптовалюты, так называемые альткоины, выросли в цене на тысячу процентов. Как заработать на всех видах криптовалюты – в нашем материале.

Какие есть способы заработка на криптовалюте, насколько полезны биржевые боты и что такое альткоин – читайте в материале Финансы 24. Обратите внимание Криптовалюта без вложений: что такое биткоин краны и как на них зарабатывать Трейдинг криптовалют Контракты на бирже, которые относятся к этой категории, почти не отличаются от работы с ценными бумагами. Трейдинг предусматривает краткосрочные спекуляции и заключения множества сделок. Наиболее оптимальным вариантом для этого являются биржи, поскольку на них проще быстро купить или продать криптовалюту. Также есть вариант маржинальной торговли с кредитным плечом. Он подходит профессиональным трейдерам, так как имеет гораздо большие риски. Что такое маржинальная торговля? Торговля на рынке, которая предусматривает использование "плеча" – заемных денег для открытия большой позиции меньшими средствами. Кредитор предоставляет трейдеру под залог определенную сумму средств для увеличения размера осуществляемых операций и, соответственно, прибыли. Плюсы трейдинга Основным преимуществом трейдинга криптовалют является высокая волатильность их рынка. Именно она обеспечивает высокие проценты доходности по операциям. Однако есть еще несколько преимуществ трейдинга криптовалют, которые помогут заработать: Необязательно начинать с больших инвестиций Децентрализованная, а также безопасная система торгов Большой выбор торговых пар Операции можно осуществлять в любое время, в том числе онлайн Стремительное развитие сферы позволяет иметь высокий доход, инвестируя в новые проекты Большое разнообразие торговых площадок Советы Начинайте торговлю, когда у вас достаточная база знаний: прочитайте специализированную литературу, послушайте лекции или пройдите курсы. Еще в подготовке помогут демо-счета – симуляция настоящих торгов. Там можно в реальных условиях торгов ознакомиться с устройством биржи. Демо-счет нельзя пополнять, а также снять с него деньги. Список лучших сервисов с демо-торговлей в 2020:

После окончания обучения следует завести небольшую сумму. Не нужно надеяться сразу на большой успех – первые потери необходимы. Это даст возможность понять, насколько вы способны сохранять спокойствие в стрессовых ситуациях. Минусы трейдинга Недостатки криптовалютного трейдинга также есть, поэтому не стоит о них забывать. Можно выделить следующие основные недостатки трейдинга криптовалют: Невозможно начать успешную торговлю без дополнительных знаний.

Стабильные торговые пары приносят скромный доход, как, например биткоин и доллар.

Необходим непрерывный мониторинг новостных сводок и анализ рынка.

Трейдеры пользуются профессиональной терминологией, иногда новичкам трудно ее освоить. Автоматический трейдинг Инструменты высокоточного трейдинга, то есть биржевые боты, используются в большинстве сделок на мировых биржах. В алгоритмическом трейдинге специальные программы автоматически ищут возможности заработка, продают и покупают позиции в доли секунды. Поскольку есть очень много колебаний курсов криптовалют, боты в этой сфере становятся все популярнее. Прогнозируем Биткоин падает: прогноз курса к доллару, гривне и евро на 5-11 октября 2020 Три категории биржевых ботов: Простые боты с заранее прописанной логикой.

Самоулучшающиеся торговые роботы на базе искусственного интеллекта и machine learning.

Роботы-советники (не заключают соглашения, а лишь дают рекомендации). Если вы трейдер недавно, то больше всего вам подойдет робот-советник. Реферальные системы криптобирж Торговым платформам нужны новые клиенты, поэтому они платят тем, кто помогает привлечь пользователей. Для этого создают реферальные программы. Их участники рекомендуют проект, чтобы получить вознаграждение за каждого привлеченного пользователя. Пользователи в реферальных программах делятся на 2 типа: Рефери – клиент биржи, который привлекает;

Рефералы – новые привлеченные пользователи. Плюсы и минусы метода. Обычно бонусы получают обе стороны. Способ и размер вознаграждения в каждой криптобирже свой: где-то нужно ждать, а в некоторых можно вывести и обменять криптовалюту сразу. Самые популярные биржи с партнерскими программами: Binance;

BitMEX;

Coinex;

EXMO;

Huobi;

Bitfinex. Инвестиции в биткоины и альткоины Альтернативой трейдинга является "ходл", то есть обычное инвестирование. Поскольку эта стратегия предусматривает долгосрочные соглашения, она больше подходит для непрофессионалов. Для ходла не нужен технический анализ, способности к торговле и другие навыки. Потенциал здесь меньше, чем в таргетинге, поскольку вы не заработаете на малых колебаниях, которые есть каждый день. Важным в ходле является выбор правильного момента: купить актив по рекордно низкой цене и продать на пике. Также нужно знать, когда и в какую криптовалюту вкладывать: иногда правильный выбор может помочь разбогатеть или наоборот. Например, те, кто инвестировал в биткоины в 2017-2018 при стоимости выше 14 тысяч долларов, до сих пор не могли продать свои активы выгодно, а вот люди, которые купили биткойн до резкого роста цен – стали миллионерами. Как заработать на криптовалюте: инвестиции в альткоины Определение альткоин происходит от сокращения двух слов: "биткоин" и "альтернативный". Простыми словами – это общее название всех криптовалют, которые создали после биткоинов. Каждая модификация криптовалюты, которую выпускают, пытается, если не заменить лидера, то хотя бы предоставить пользователям удобную цифровую валюту, но с меньшей ценой монеты. Общее количество альткоинов составляет около пятисот видов. Первым альткоином считается Namecoin, который представили рынку в 2011 году. Сейчас эта цифровая валюта еще существует, однако не входит в ТОП-10 криптовалют. В случае инвестирования в саму валюту альткоины значительно более перспективны, чем биткоины. Первая цифровая валюта имеет высокую волатильность и высокий риск неожиданного отката (получение серьезных убытков). Если инвестор решает включить в портфель несколько разновидностей криптовалют, необходим тщательный анализ всех вариантов. Стоит учесть прежде всего на альткоины из ТОП-10 криптовалют, поскольку рейтинг формируется с учетом важных факторов. Принципы формирования ТОП-10 криптовалют Любая криптовалюта имеет определенную ценность относительно доллара США. Однако цена – не единственный критерий, по которому их оценивают, поэтому выбирая альткоины для инвестиций можно отталкиваться от рейтинга. Для формирования рейтинга учитывают следующие характеристики: Технические детали альткоина – простота использования, скорость транзакций и другие. Рыночная стоимость. Динамика цены за последний период. Рыночная капитализация – сумма простого умножения цены за единицу на количество сформированных монет. Ознакомиться с актуальным рейтингом криптовалют и их курсом вы можете на Coinmarketcap.

Прострел – чего стоит ожидание

Прострел – это момент, когда цена определенного актива резко падает или поднимается на десятки и даже сотни процентов (известный также, как Flash Crash). Большие прострелы обычно длятся 1-2 секунды, но они значительно изменяют уровень цены. Например, в 2017 году на Coinbase курс альткоина Ethereum на несколько секунд опускался с 317 долларов до 10 центов за единицу. Тогда это произошло из-за того, что один из трейдеров продал более 96 тысяч монет одним ордером.

Такой момент невозможно спрогнозировать. Однако прострел можно поймать, а значит – есть возможность зарабатывать на этом.

Чтобы попытаться поймать прострел, нужно купить стабильную монету. Затем поставить ордер на покупку криптовалюты в паре с ней по выгодному курсу. Желательно сделать это так, чтобы между вашей позицией и текущей ценой не было других ордеров (в этом вам поможет биржевой робот). Такой способ заработка на криптовалюте непрогнозируемый, но его преимуществом является исключение большинства рыночных рисков.

Майнинг и облачный майнинг

Майнинг криптовалюты – это процесс, в ходе которого решаются математические задачи, в результате чего высвобождаются новые блоки информации. Это приносит определенное количество электронных денег, которые вносятся в общую копилку. Это один из самых популярных способов заработка на криптовалюте.

Однако для новичков майнинг вряд ли подойдет. Для него требуется большое количество оборудования, доступ к дешевой аренде помещения, электричества и обслуживания. Именно поэтому на нем преимущественно зарабатывают крупные компании. Заниматься майнингом криптовалюты бессмысленно, если большую ее часть продавать для покрытия операционных расходов.

Это также рискованный бизнес, поскольку стремительное падение курса может перечеркнуть все бизнес-планы. Эта проблема породила облачный майнинг. В нем промышленные майнеры передают онлайн часть своего оборудования в специальных программах.

Чтобы подключиться к облачному майнингу, нужно:

Оценить предложения на рынке. Выбрать оптимальный вариант. Определиться с мощностью и криптовалютой. Выбрать срок аренды. Оплатить. Получать регулярные начисления.

Что такое токенсейлы: CO и IEO

ICO – первичное размещение монет, аналог IPO или краудфандинга. В большинстве случаев инвестиции в него имеют высокий риск, но и шанс на высокий доход также вполне вероятен.

Компания-стартап публикует там свои white paper, где предоставляет информацию обо всех аспектах собственного проекта. Это делается для привлечения дополнительных средств.

Система устроена так, что все желающие переводят авторам криптовалюту (чаще Ethereum). После этого пользователи получают новые маркеры на кошелек той платформы, где проводится ICO. Если проект не провалится и создатель доводит начатое до конца, то этими маркерами начинают торговать на бирже.

Узнать о старте новых криптовалютних проектов можно в интернете. В сети множество сайтов, которые публикуют информацию о планах проведения ICO.

Вы можете использовать следующие ресурсы: