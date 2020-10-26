Криптовалютой все чаще начинают интересоваться не только как инструментом, но и источником заработка. Однако на пути к виртуальным деньгам часто останавливает неуверенность и отсутствие стартового капитала. Какие есть способы заработка биткоинов с нуля на играх, шопинге и даже чтении статей – читайте в материале.

В интернете есть много способов, как заработать криптовалюту без вложений. Однако часто в процессе погони за бесплатным биткоином люди наталкиваются на мошеннические механизмы. Финансы24 предлагают вам несколько лучших способов заработать свой первый биткоин.

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Биткоин краны: как они работают

Это веб-сайты или приложения, с помощью которых можно получить бесплатные биткоины или какую-либо другую криптовалюту без вложений. Посетители биткоин кранов должны выполнить задачи, которые были описаны на сайте или в приложении: ввод капчи, просмотр рекламной страницы или видео. За это можно получить Сатоси (одну стомиллионную биткоина). Если вы используете биткоин краны без регистрации, то там всегда есть инструкция, как получать биткоины.

Иногда в таких системах расплачиваются не только биткоинами, но и различными альткоинами. Во многих кранов не только отличается валюта, в которой платят, но и система заработка. Например, бывают и краны биткоинов без капчи. Бесплатные биткоин краны найти достаточно легко, однако нужно учитывать комментарии, чтобы не попасть на мошеннический ресурс.

Краны – не лучший вариант для людей, которые постоянно заняты, однако если у вас бывает свободное время, то это хороший способ заработать биткоины без вложений.

Узнайте подробнее, какие есть биткоин краны и как на них зарабатывать, перейдя по ссылке.

Заработок биткоинов на автомате

В сети распространяется информация о том, что существуют специальные скрипты, также именуемые ботами, позволяющие зарабатывать автоматически на биткоин кранах. Пользователям нужно только установить расширение на свой браузер, зарегистрироваться и ввести номер кошелька. Сайты, с которых должны капать Сатоши, подключаются автоматически.

При выборе таких инструментов следует обратить внимание на самые популярные ресурсы и выбрать среди них оптимальный вариант. Сейчас таковыми являются Autofaucets и Bitcoin Script Bot v3.0.

К сожалению, оба имеют много негативных отзывов. Самой распространенной проблемой пользователей является то, что Сатоши, которые накручивали их аккаунты на кранах, шли в карман создателям робота. Еще во многих состоялись блокировки на сервисе по сбору Сатоши за использование расширения.

Из вышеописанного можно сделать вывод, что заработать криптовалюту на автомате с помощью бота – невыполнимая задача. Получить немного криптовалюты можно только собирая Сатоши на кранах вручную.

Мобильные приложения

Более 50% интернет-пользователей выходят в сеть со своих мобильных устройств. Это является причиной того, что количество возможностей получения бесплатных биткоинов со смартфона увеличивается.

Есть два основных недостатка майнинга на смартфоне: низкая вычислительная мощность устройства, а также необходимость постоянно держать экран смартфона включенным. Майнинг на телефоне больше подойдет тому, кто будет использовать для заработка бесплатных биткоинов ненужный смартфон.

Однако вы можете добывать криптовалюта на биткоин кранах, которые устанавливаются в виде приложения на смартфон. Это такие же краны, где нужно выполнять легкие задания, за которые вам платят в криптовалюте.

На что следует обращать внимание, когда выбираете приложение для заработка криптовалюты на смартфоне:

Минимальная сумма вывода – если она слишком велика, то ждать деньги придется полгода или даже дольше. Также нет гарантий, что удастся вывести средства. Разработчики обещают за короткое время заплатить целый биткоин. Бесплатный сыр бывает только в мышеловке, обещанный выигрыш должен быть реалистичным. Нужно пересмотреть комментарии к программе, где вы ее загружаете. Одни там могут писать, что за неделю заработали биткоин, другие наоборот говорить, что не работает вывод средств. Если комментарии будут иметь крайне полярный характер, не нужно загружать эту программу. Сотрудничество с обменниками – в большинстве надежных приложений можно получить доллары или гривны путем конвертации криптовалюты в обменниках электронных валют.

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Игры с бонусом за регистрацию

Есть много игр, которые дают возможность зарабатывать игровую валюту. Но есть разработчики, которые предлагают не только хорошо провести время, но и халяву – игры на деньги без вложений. Есть очень много игр, где можно получить бесплатные биткоины, поэтому рассмотрим лишь некоторые из них.

Spells of Genesis

В этом RPG смешаны жанры стратегии, карточной игры, а также элементы аркады. Игроку необходимо собирать сферы, чтобы создать сильную игровую колоду. Колодой уже можно драться с соперниками за кристаллы, которые впоследствии обмениваются на биткоины. Играть в нее можно как с ПК, так и с мобильного устройства. При регистрации Spells of Genesis дается небольшой бонус, который дает возможность не делать вложения, а сразу начать зарабатывать.



Игра Spells of Genesis

BitQuest

Эта песочница фактически является клоном Minecraft, но с возможностью заработать бесплатные биткоины. Игроки BitQuest получают возможность строить собственный мир, создавать его историю и полностью контролировать все аспекты. Основная валюта в этой игре – биткоины. Их можно зарабатывать добывая ресурсы, путем торговли и при взаимодействии с другими игроками. Также есть небольшой бонус биткоинов для удачного старта при регистрации.

Fortune Jack

Ресурс, где собрано более полутора тысяч азартных и логических игр. На сайте есть встроенный обменник, что позволяет в любой момент обменять игровые монеты на счете на биткоины или иную криптовалюту. У сайта есть бездепозитный бонус, который дается при регистрации. Его нельзя сразу вывести в криптовалюту, но бонусом средств можно пользоваться в играх.

Майнинг

В традиционных финансовых системах новые денежные единицы просто печатаются правительствами стран, когда им это нужно. А вот цифровые валюты генерируются компьютерами: решаются математические задачи, в результате чего высвобождаются новые блоки информации. Процесс такого создания называется майнингом и является самым популярным способом заработка криптовалюты.

Перед началом майнинга нужно оценить свои ресурсные возможности, поскольку у многих новичков этот бизнес нерентабелен.

Если вы собираете ферму для майнинга, это может быть довольно затратно:

много оборудования, которое нужно купить;

электричество и обслуживание техники;

аренда помещения, которая зачастую является ключевым фактором рентабельности.

К изучению этой темы нужно подойти с исключительной тщательностью, потому что нет смысла зарабатывать криптовалюту, если тратить большинство из нее на операционные расходы. Однако это действительно самый простой способ заработка биткоинов с нуля.



Оборудование для майнинга криптовалют / Фото Pixabay

Хорошим решением является облачные майнинг, где можно взять в онлайн-аренду часть оборудования промышленных майнеров. Нужно только зарегистрироваться на ресурсе, который предоставляет услуги облачного майнинга и следовать инструкциям. После оплаты выбранных вычислительных мощностей, майнер получает доступ к дистанционной добыче криптовалюты через арендованное оборудование.

При подключении к облачному майнингу можно сразу оценить все расходы и сравнить их с заработком.

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Токены за публикацию и чтение статей

Бесплатные биткоины можно получить и за интеллектуальный труд. Существует несколько ресурсов, которые оплачивают пользователям генерацию и чтение материалов.

Steemit

Это первая и самая большая соцсеть на базе технологии блокчейн. Здесь пользователи могут заработать биткоины без вложений на своем контенте. Единственным условием заработка является то, что публикации должны поддержать голоса других людей.

Сайт начал работать в 2016 году и быстро стал популярным. В течение месяца с момента запуска аудитория Steemit еженедельно удваивалась и за первый месяц работы возросла на 1600%.

Система заработка в Steemit условно делится на два вида:

Постинг

После публикации контента, он начинает набирать популярность, а остальные пользователи его "апвотят", то есть голосуют за него. Чем больше голосов, тем выше заработок. С конечной суммы 75% вознаграждения идет автору поста, а 25% – кураторам – пользователям, которые голосовали и комментировали публикацию. Эти 75%, которые получает автор, делятся пополам: 50% поступает в STEEM DOLLARS и 50% – в STEEM POWER.

STEEM DOLLARS – это внутренняя валюта сети, стоит примерно 1 доллар США. Эту валюту можно вывести на биржу, перевести в Bitcoin.

– это внутренняя валюта сети, стоит примерно 1 доллар США. Эту валюту можно вывести на биржу, перевести в Bitcoin. STEEM POWER – это личный рейтинг в системе, то есть вес голоса. SP играет большую роль в курировании.

Курирование

Суть курирование заключается в голосовании и комментировании контента других пользователей. Вознаграждение можно получить, если ваш комментарий набрал большое количество голосов. Еще здесь неплохой заработок, если заапвотить одним из первых пост, который в будущем наберет популярность.

STEEM – перспективный альткоин, который иногда имеет довольно непредсказуемый и резкий рост. Например, 19 марта, криптовалюта подорожала на 200% в сутки. Токены, которые выдает Steemit можно обменять на биржах Bittrex, Poloniex и OpenLedger.

Golos.io

Эта платформа аналогична предыдущей. За создание контента здесь можно получить токен GOLOS, который торгуется на биржах Bittrex, Kuna, Livecoin и Liqui, цифровую монету GBG, привязанную к стоимости золота (1 GBG равна 1 мг золота), и неликвидный токен GP, что работает по принципу Steem Power.

Основным отличием Golos.io от предыдущего ресурса является ориентированность на русскоязычных пользователей. Эта сеть также базируется на технологии блокчейн, поэтому внося туда информацию, вы добавляете ее в интернет навсегда. Удалить оттуда контент можно только разрушив всю систему блокчейн.

Токены за шопинг

Платформа Dealbit – это еще одно место, где взять можно получить биткоины за онлайн-шопинг в различных зарубежных магазинах.

Магазины, которые сотрудничают с Dealbit:

Alibaba;

Walmart;

Bestbuy;

Newegg;

Jet.

Пользователям в системе насчитывается своеобразный кэшбек до 20% от суммы приобретенных товаров в криптовалюте. Возврат средств происходит в течение нескольких дней. Согласно официальному сайту Dealbit, система работает в тех же странах, что и их партнеры. Если у вас не загружается ресурс, можно воспользоваться VPN, который устанавливается в браузере.