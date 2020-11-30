Если вы не задумывались, за что вы будете жить на пенсии, тогда самое время это сделать. Ведь сегодня пенсионеры, к сожалению, являются одним из наименее защищенных слоев населения.

Для этого есть, как минимум, две основные причины: во-первых, пенсии в нашей стране крайне невысокие; во-вторых, большинство из нынешних пенсионеров не могли и предположить, что им придется рассчитывать на собственные силы и, соответственно, мало заботились о том, чтобы сформировать достаточный объем сбережений. Как заработать на достойную старость, разбирались Финансы24.

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Пенсия в Украине: когда реальность далека от идеала

Прежде всего нужно понять, сколько денег вам нужно для нормальной жизни. Для определения этой суммы на уровне мировых государств применяется так называемый "коэффициент замещения" – соотношение между пенсией и получаемыми доходами в течение трудового стажа.

Согласно Генеральной конвенции Международной организации труда (МОТ) этот показатель составляет 40%. Страны, которые ратифицировали Конвенцию, должны обеспечивать выплату пенсий на уровне не менее 40% от заработной платы, которые получают работники.

Если говорить об Украине, то средняя зарплата в сентябре 2020 года составляла почти 12 000 гривен. Согласно Конвенции МОТ, средняя пенсия должна составлять 4,8 тысячи гривен. Согласитесь – это совсем мало. И это мы говорим о том уровне, который должен быть, но к которому Украине еще нужно сделать ряд шагов. Поэтому реальная ситуация с пенсиями в Украине следующая: средняя пенсия в Украине по состоянию на 1 октября 2020 составила 3410 гривен. Если вам мало этих средств, добро пожаловать в клуб тех, кто сам заботится о своем благосостоянии!

Как обеспечить себе достойную старость?

Предположим, вы хотите получать не менее 500 долларов (около 14000 гривен) в месяц. Этой суммы вполне должно хватить на спокойную жизнь. Чтобы понять, какой объем средств вам нужно накопить, надо определить, сколько лет после выхода на пенсию вы планируете получать выплаты такого размера.

Согласно официальным данным средний "возраст дожития" – количество лет, которые люди проживают после выхода на пенсию. В Украине это 10 лет. Согласно этим данным, для обеспеченной пенсии вам потребуется 60000 долларов. Однако всем нам хочется прожить дольше, поэтому давайте увеличим "возраст дожития" до 20 лет. В этом случае вам потребуется 120 000 долларов. Вы можете подумать, что эту сумму невозможно накопить, но это не так.

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Как накопить деньги на пенсию?

Традиционно для накоплений используют такой финансовый продукт, как банковский депозит. Для начала посчитаем, можно ли накопить на пенсию с его помощью. Допустим, вы будете откладывать по 100 долларов (около 2800 гривен) ежемесячно на банковский депозит. Ставка при этом будет фиксированной и составит 10% годовых в гривнах. В результате в течение 24 лет вы, казалось бы, сможете накопить нужную вам сумму.

Однако на практике, сумма, которая окажется у вас на руках будет меньшей. Прежде всего за счет инфляции. В частности, официальная инфляция в Украине в 2020 году составляет около 2%.

Но в течение последних 20 лет средний уровень инфляции составил 11,9%. То есть те средства, которые вы вкладывали в депозит, не росли бы на 10% в год, а наоборот – уменьшились на 1,9% .

. Во-вторых, курс гривны по отношению к доллару за это же время снизился более чем 5 раз, что тоже негативно влияет на покупательную способность. Если говорить о долларовых депозитах, то их ставка в разы меньшая, чем у гривневых вложений, и на накопление достаточной суммы средств придется потратить больше времени.

К счастью, есть еще один способ, с помощью которого можно накопить значительную сумму на пенсию. Это инвестиции в финансовый рынок. Историческая доходность американского фондового рынка составляет тоже около 11% годовых.

То есть, вложив средства в акции американских компаний, вы за аналогичный период времени заработаете около 120 000 долларов.

Однако это будет именно долларовая доходность. Если курс гривни продолжит снижаться теми же темпами, что и с 2000 по 2020 год, ваша прибыль в гривнах будет в 5 раз больше. Согласитесь, такой результат вполне позволит спокойно жить на пенсии.

Почему же люди не инвестируют в финансовые рынки? Ответ простой – большинство просто не знает о том, как вкладывать средства. Те, кто только пробует инвестировать, обычно делают это хаотично, без всякой стратегии и необходимых навыков.

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С чего начать?

Чтобы начать инвестировать, нужно выбрать правильную торговую платформу. Одной из лучших является Libertex, которая позволяет вкладывать средства в акции ведущих компаний, фондовые индексы, валюту и другие активы.

Как работать с площадкой:

Сначала откройте и пополните торговый счет в Libertex. После этого выберите соответствующий инструмент для торговли, например, акции известных американских компаний или один из мировых фондовых индексов. Выбрав инструмент, введите сумму, которую вы хотите вложить в этот актив и нажмите кнопку "в рост", если ожидаете роста этого актива, или "на понижение", если прогнозируете его падение.

С каждым днем ​​все больше людей открывают для себя возможности финансовых рынков. Получите подробную консультацию по управлению личными финансами у экспертов Forex Club, оставив свои контакты в форме ниже.