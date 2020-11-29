Вторая волна коронавируса еще больше ухудшила ситуацию в мировой экономике. Но это не означает, что в сложившейся ситуации негативные последствия повлияют одинаково на всех.

Как избежать негативного влияния пандемии и увеличить доход во время второй волны коронавируса, рассказываем в материале Финансов 24.

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Как коронавирус отразился на экономике

Пандемия коронавируса привела мировую экономику к глубокому кризису. Многие страны были вынуждены остановить свою экономику и снова ввести полные локдауны, что, впрочем, не сильно помогло замедлить, а уж, тем более, полностью остановить, распространение вируса.

Все началось со стран Европы, но теперь уже и в Украине, ранее ограничившейся только "карантином выходного дня", власти задумались о том, чтобы запустить план тотальной остановки экономики. К сожалению, уже после первой волны и закрытия экономик многие компании во всем мире столкнулись со значительным снижением прибыли. Подобные проблемы испытали и украинские предприятия.

Теперь же весьма оправданными становятся опасения, что вторая волна станет для многих компаний последней. На этом фоне мировой ВВП рискует снизиться на 4-4,5%, а безработица серьезно вырастет. Это значит, что миллионы людей могут столкнуться со снижением своих доходов и остаться без финансовой стабильности.

Как можно заработать на второй волне COVID-19

Однако, к счастью, в период кризиса возникает много новых возможностей, которые можно использовать для заработка. Например, можно неплохо заработать на финансовом рынке, поскольку он наиболее быстро и достаточно предсказуемо реагирует на мировые события.

Оставаясь в курсе того, что происходит в мире и в экономике разных стран, следя за новостным потоком, можно с относительной легкостью спрогнозировать его дальнейшую динамику, и, воспользовавшись подходящим моментом, получить неплохую прибыль.

Это позволит выбрать правильный актив, который сможет "выстрелить" именно в этот период, а значит позволит вам сохранить и приумножить ваши сбережения.

В условиях второй волны коронавируса такими активами могут быть как акции медицинских и фармацевтических компаний, особенно тех, кто работает над вакциной от коронавируса (Pfizer, Moderna), так и бумаги платформ онлайн-торговли (например, Amazon), а также акции IT-компаний, в частности, Apple.

Например, акции компании Moderna выросли на фоне первой волны пандемии – с середины марта до конца сентября более чем в 5 раза – с примерно 20 долларов до более чем 100 долларов. В результате, вложив в них, например, 1000 долларов, за 7 месяцев вы бы увеличили ваш капитал до 5000 долларов. Согласитесь, неплохой результат!

Вторая волна может сопровождаться запуском вакцины, разрабатываемой компанией Moderna, а значит подстегнет ее финансовые результаты и, соответственно, рост стоимости котировок. Это может стать отличной возможностью получить дополнительный доход!

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Что необходимо сделать начинающему инвестору

В первую очередь нужно выбрать надежную компанию, которая станет вашим проводником на финансовом рынке. Одной из наиболее надежных является Forex Club, который с 1997 года помогает инвесторам выгодно вкладывать средства в валюту, акции мировых компаний, фондовые индексы, энергоносители и другие активы.

Выбрав компанию, откройте и пополните счет в торговой платформе Libertex, разработанной Forex Club. После этого вам останется только найти подходящий инструмент для инвестиций, ввести сумму которую вы хотите инвестировать и нажать на кнопку совершения сделки.

В торговой платформе Libertex есть инструменты технического анализа и лента новостей, которые помогут вам выбрать правильное время для совершения сделки. Важно, что все это можно сделать буквально не вставая с дивана т.к. Libertex доступен в виде веб-приложения, а также в виде приложений для операционных систем iOS и Android.

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