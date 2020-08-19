Кризис – лучшее время для вложений в драгоценные металлы. Почему стоит инвестировать в драгоценные металлы и как это сделать?

Как сохранить деньги во время кризиса? Этот вопрос волнует многих. В материале 24 канала рассказываем какие активы традиционно являются защитными, и стоит ли в них вкладывать средства сейчас.

Защитные активы

В периоды кризисов люди начинают искать, куда вложить свои накопления. Однако в такие периоды просто сохранить деньги – мало. Нужно инвестировать средства так, чтобы не только не потерять, но и извлечь из этого максимальную прибыль.

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В то время, когда фондовый и валютный рынок штормит, стоит вспомнить о "вечных ценностях" – вложениях в драгоценные металлы. Именно в кризис золото и серебро, которые сотни лет использовались в качестве денег, становятся "тихой гаванью" для инвестора. И, как показала история, цена драгоценных металлов со временем только растет. А это значит, что вкладывая средства в драгоценные металлы вы инвестируете в растущий актив, который впоследствии сможете выгодно продать.

Четыре основных актива, в которые традиционно инвестируют средства и в которые можно вложить деньги в Украине:

золото;

серебро;

платина;

палладий.

Стоит ли инвестировать сейчас и в какой актив вложить деньги рассказала 24 каналу трейдер-аналитик Киевского филиала Forex Club Галина Танащук.

Стоит ли покупать драгоценные металлы в период кризиса?

Да, драгоценные металлы по праву считаются одними из приоритетных среди активов-убежищ. В условиях повышенной турбулентности в мировой экономике цены на драгоценные металлы показывают хороший рост. Например, золото уже подорожало до 1900 долларов за тройскую унцию, а еще совсем недавно была пробита психологическая отметка в 2000 долларов. Серебро тоже смотрится очень неплохо и стоит порядка 24 долларов, платина подбирается к отметке 950 долларов, а палладий перевалил через 2100 долларов.



Серебро показало самый стремительный рост с начала года / Libertex

Какие факторы влияют сейчас на цены драгоценных металлов?

Эти активы реагируют на все события, происходящие на рынке. В частности, ситуация с коронавирусом и ограничительными мерами из-за пандемии дала большой толчок для роста цен на золото, серебро, платину и палладий. Причина в том, что драгоценные металлы традиционно являются "защитными активами", в которые инвесторы переориентируют свои инвестиции из других сегментов рынка при неопределенности на рынках. Любые политические факторы – будь то конфликт США и Китая, проблемы на Ближнем Востоке, сложности на рынке топлива и прочее – также, конечно, играют большую роль и увеличивают интерес инвесторов к драгоценным металлам.

Какой актив наиболее интересен для вложения средств?

Один из основных принципов инвестирования это диверсификация портфеля. Так что лучше всего вложиться во все четыре основных металла в равных долях. Но начинающим инвесторам, прежде всего, конечно, стоит задумываются о покупке золота, как о наиболее понятном и популярном инструменте.

В какой форме можно купить драгоценные металлы в Украине?

Сегодня в Украине можно вложить средства в драгоценные металлы, например, в золото, в виде инвестиционных монет, реальных слитков или банковских (металлических) счетов. Однако эти варианты имеют свои недостатки. Одним из главных является низкая ликвидность – вам будет сложно быстро продать эти активы, если вы инвестируете в физическое золото. Другой недостаток – комиссии банков, которые вам придется заплатить. Альтернативным и более выгодным решением задачи инвестирования в драгоценные металлы может стать инвестирование на финансовых рынках.

В чем преимущество вложения в металлы через финансовый рынок?

Если вы инвестируете на финансовом рынке, то вы можете продавать и покупать драгоценные металлы очень быстро т.е. вы всегда можете оперативно получить средства, если вам они понадобятся. Другое преимущество – ваша прибыль может быть гораздо больше, чем при других способах инвестиций. Причина в том, что вы можете зарабатывать не только на росте стоимости, но и на снижении, а также использовать мультипликатор, который в разы может увеличить вашу прибыль.



Галина Танащук, трейдер-аналитик Киевского филиала Forex Club

Как вложить средства в драгоценные металлы с помощью финансовых рынков?

Инвестировать в золото, серебро и другие металлы вы можете с помощью торговой платформы Libertex. В ней, буквально за несколько кликов, вы можете зачислить средства, быстро совершить нужную вам сделку или вывести полученную прибыль. Эта платформой пользуются более 2,2 миллиона профессиональных и начинающих трейдеров из многих стран мира. Она доступна в виде веб-интерфейса, а также мобильных приложений для телефонах на операционных системах iOS и Android. Это значит, что вы можете контролировать свои инвестиции и совершать сделки в любом месте и в любое время.

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