Золото и биткоин еще больше подорожают: аналитик Bloomberg спрогнозировал как
По мнению старшего аналитика Bloomberg Intelligence Майка МакГлоуна, курс биткоина и цена золота будут расти и дальше, продолжив "бычью" тенденцию на рынке.
Эксперт перечислил макроэкономические факторы, способствующие росту так называемых "защитных" активов, к которым относятся криптовалюта и золото, пишет Bitcoinist.
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Почему золото и биткоин вырастут в цене: аргументы
МакГлоун утверждает, что правительства разных стран продолжают массовую эмиссию фиатных валют, чтобы преодолеть кризис из-за коронавируса. Именно поэтому и снижается уверенность в устойчивости таких денег. Из-за этого инвесторы все чаще выбирают золото.
Биткоин, как и золото, тоже считается "защитным" активом, и сегодня криптовалюта привлекает внимание все большего количества институциональных инвесторов. Макглоун заметил, что в последнее время начали активно расти объемы открытых фьючерсов на биткоин.
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Перспективность биткоина
По словам Майка МакГлоуна, 2019 год биткоин завершил на отметке в 7000 долларов за монету. В прошлом году максимальная цена первой криптовалюты составляла 14000 долларов, а в 2020 году это число должно быть еще больше, прогнозирует эксперт.
Если не произойдет чего-то экстраординарного, тогда биткоин продолжит десятилетний тренд – будет расти в цене. Уровень спроса увеличивается, что является хорошим фактором для биткоинов,
– подчеркнул МакГлоун.
Другие прогнозы касательно цены биткоина
- В отчете аналитиков компании Grayscale Investments говорится, что сегодня ситуация на криптовалютном рынке напоминает положение, сложившееся в начале 2016 году перед мощным прыжком стоимости биткоина. Поэтому, возможно, 2020 год тоже станет знаковым для первой мировой криптовалюты.