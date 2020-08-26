По мнению старшего аналитика Bloomberg Intelligence Майка МакГлоуна, курс биткоина и цена золота будут расти и дальше, продолжив "бычью" тенденцию на рынке.

Эксперт перечислил макроэкономические факторы, способствующие росту так называемых "защитных" активов, к которым относятся криптовалюта и золото, пишет Bitcoinist.

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Почему золото и биткоин вырастут в цене: аргументы

МакГлоун утверждает, что правительства разных стран продолжают массовую эмиссию фиатных валют, чтобы преодолеть кризис из-за коронавируса. Именно поэтому и снижается уверенность в устойчивости таких денег. Из-за этого инвесторы все чаще выбирают золото.

Так, в начале августа стоимость драгоценного металла установила новый рекорд, превзойдя 2050 долларов за унцию. Майк МакГлоун считает, что золото может достичь и 3000 долларов за тройскую унцию.

Биткоин, как и золото, тоже считается "защитным" активом, и сегодня криптовалюта привлекает внимание все большего количества институциональных инвесторов. Макглоун заметил, что в последнее время начали активно расти объемы открытых фьючерсов на биткоин.

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Перспективность биткоина

По словам Майка МакГлоуна, 2019 год биткоин завершил на отметке в 7000 долларов за монету. В прошлом году максимальная цена первой криптовалюты составляла 14000 долларов, а в 2020 году это число должно быть еще больше, прогнозирует эксперт.

Если не произойдет чего-то экстраординарного, тогда биткоин продолжит десятилетний тренд – будет расти в цене. Уровень спроса увеличивается, что является хорошим фактором для биткоинов,

– подчеркнул МакГлоун.

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