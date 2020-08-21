Доллар ослаб, а другие валюты не показывают значительного роста. Почему золото будет расти, какую цену прогнозируют и когда, читайте на Финансы 24.

Согласно заявлению SkyBridge Capital, золото продолжит свой рекордный рост из-за валют, которые массово падают и ожиданий на дальнейшее стимулирование, пишет Bloomberg.

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Когда вы думаете о девальвации валюты, вопрос заключается в том, до какой валюты ослабнет доллар. Но, если взглянуть на весь мир, то трудно восхищаться альтернативными валютами. Итак, золото, очевидно, является естественной альтернативной валютой,

– рассказал эксперт по инвестициям Трой Гаески.



Золото как альтернатива доллару

Ранее в этом месяце драгоценный металл вырос на рекордные показатели выше 2000 долларов за унцию, хотя цены с того момента упали, поскольку центральные банки, включая ФРС стимулировали экономику. Это способствовало росту ставок на то, что бумажные валюты будут терять свою ценность на фоне быстрого увеличения денежной массы.

Компания Goldman Sachs Group Inc. называет золото валютой последней инстанции и прогнозирует увеличение прибыли.

Гайески рассказал, что вполне вероятно золото достигнет 2100-2200 долларов к концу следующего года.

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Какая цена золота

7 августа золото достигло исторического максимума – 2075 долларов за унцию. В четверг золото стоило 1936 долларов, что почти на 28% выше, чем в начале года.