Золото это безопасный актив, который растет во время кризисов. Почему 4 сентября 2020 золото выросло в цене, читайте на Финансы 24.

Золото в пятницу подорожало, доллар США также продемонстрировал рост, а вот фондовые рынки США ощутимо упали, пишет Investing.com.

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Какая цена золота

Фьючерсы на золото выросли на 0,30% до 1 943,40 доллара. Тем не менее, это все еще ниже цена по сравнению с днем ​​ранее, когда золото достигло 1 955,90 доллара.

Небольшой прирост золота состоялся в тандеме с ростом доллара, который в последние месяцы в основном падает. Доллар США немного восстановился относительно основных валют мира, предварительно достигнув многолетнего минимума.

Федеральная резервная система (ФРС) в США заявила, что в течение долгих лет будет поддерживать низкие процентные ставки. Это способствует прочности золота, поскольку больше инвесторов выбирают его как актив вместо ценных бумаг США.

Почему золото растет

Безработица

В эту пятницу в США должны обнародовать очередные данные о ситуации на рынке труда. Неопределенность прогнозов также поддерживает цену золота.

Фондовые рынки

В то же время еще одним благоприятным фактором для золота является падение фондовых рынков. В частности промышленный индекс Доу Джонса упал на 800 пунктов.

Безопасный актив

Золото считается безопасным активом для инвесторов во времена социальной и экономической неопределенности. Актив стремительно рос с начала распространения пандемии коронавируса в мире и достиг своих исторических максимумов, превысив отметку в 2000 долларов.



Цена золота за последние 5 лет / Libertex