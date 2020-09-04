Золото и доллар растут, акции падают: что происходит на рынках
Золото это безопасный актив, который растет во время кризисов. Почему 4 сентября 2020 золото выросло в цене, читайте на Финансы 24.
Золото в пятницу подорожало, доллар США также продемонстрировал рост, а вот фондовые рынки США ощутимо упали, пишет Investing.com.
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Какая цена золота
Фьючерсы на золото выросли на 0,30% до 1 943,40 доллара. Тем не менее, это все еще ниже цена по сравнению с днем ранее, когда золото достигло 1 955,90 доллара.
Небольшой прирост золота состоялся в тандеме с ростом доллара, который в последние месяцы в основном падает. Доллар США немного восстановился относительно основных валют мира, предварительно достигнув многолетнего минимума.
Федеральная резервная система (ФРС) в США заявила, что в течение долгих лет будет поддерживать низкие процентные ставки. Это способствует прочности золота, поскольку больше инвесторов выбирают его как актив вместо ценных бумаг США.
Почему золото растет
Безработица
В эту пятницу в США должны обнародовать очередные данные о ситуации на рынке труда. Неопределенность прогнозов также поддерживает цену золота.
Фондовые рынки
В то же время еще одним благоприятным фактором для золота является падение фондовых рынков. В частности промышленный индекс Доу Джонса упал на 800 пунктов.
Безопасный актив
Золото считается безопасным активом для инвесторов во времена социальной и экономической неопределенности. Актив стремительно рос с начала распространения пандемии коронавируса в мире и достиг своих исторических максимумов, превысив отметку в 2000 долларов.