Золото дорожает на фоне неутешительных данных касательно уровня безработицы в США
В понедельник, 7 сентября 2020 года, цена золота увеличилась. Инвесторы снова начали вкладывать деньги в драгоценный металл после обнародования данных относительно темпов восстановления мировой экономики.
В частности, представленные сведения вызвали опасения на рынках касательно стабилизации экономической ситуации, сообщает Investing.com. В результате фьючерсы на золото подорожали на 0,1% до 1936,30 доллара.
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Экономика США в условиях коронакризиса
Согласно данным касательно США, они продемонстрировали замедление роста уровня занятости населения и увеличение числа безработных в августе. Этот фактор стал одним из ключевых, который вызвал опасения относительно быстрого восстановления экономики.
В воскресенье, 6 сентября, министр финансов США Стив Мнучин заявил, что детали законопроекта по госбюджету страны будут согласованы до конца этой недели. Об этом стало известно после того, как Белый дом и Конгресс США в лицах Мнучина и спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси договорились продолжить финансирование еще до декабря. Ведь, как известно, правительство прекратит вливать деньги в госбюджет уже в конце этого месяца.
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Данные по рынку Китая
Китай представил последние сведения по показателям экспорта и импорта за август 2020 года. О чем свидетельствуют эти данные:
- Так, в августе экспорт увеличился на 9,5% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. В прошлом месяце этот показатель увеличился на 7,2% по сравнению с июлем.
- Импорт опустился на 2,1% в августе по сравнению с аналогичным месяцем 2019-го. В июле этот показатель тоже продемонстрировал падение, опустившись на 1,4%. Однако это не столь высокое падение, как в августе.
- Торговый баланс Китая составил 58,93 млрд долларов в августе, что выше, чем ранее прогнозировали аналитики (50,5 млрд долларов). В июле этот показатель был больше – 62,33 млрд долларов.