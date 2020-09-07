В понедельник, 7 сентября 2020 года, цена золота увеличилась. Инвесторы снова начали вкладывать деньги в драгоценный металл после обнародования данных относительно темпов восстановления мировой экономики.

В частности, представленные сведения вызвали опасения на рынках касательно стабилизации экономической ситуации, сообщает Investing.com. В результате фьючерсы на золото подорожали на 0,1% до 1936,30 доллара.

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Экономика США в условиях коронакризиса

Согласно данным касательно США, они продемонстрировали замедление роста уровня занятости населения и увеличение числа безработных в августе. Этот фактор стал одним из ключевых, который вызвал опасения относительно быстрого восстановления экономики.

По данным Университета Джонса Хопкинса, по состоянию на 7 сентября, во всем мире зарегистрировано почти 27 млн случаев COVID-19.

В воскресенье, 6 сентября, министр финансов США Стив Мнучин заявил, что детали законопроекта по госбюджету страны будут согласованы до конца этой недели. Об этом стало известно после того, как Белый дом и Конгресс США в лицах Мнучина и спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси договорились продолжить финансирование еще до декабря. Ведь, как известно, правительство прекратит вливать деньги в госбюджет уже в конце этого месяца.

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Данные по рынку Китая

Китай представил последние сведения по показателям экспорта и импорта за август 2020 года. О чем свидетельствуют эти данные: